مساعدات أمريكية جديدة للاستجابة لأزمة الروهينغا الإنسانية

لتلبية الاحتياجات الفورية لما يقرب من 900 ألف لاجئ في بنغلاديش

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تقديم حزمة مساعدات جديدة بقيمة 155 مليون دولار، لمواصلة الجهود الحاسمة لدعم لاجئي الروهينغا والمجتمعات المضيفة في بنغلاديش والنازحين من الروهينجا وغيرهم من المتضررين في بورما.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان صادر اليوم: إن هذه المساعدات ستسهم في تلبية الاحتياجات الفورية لما يقرب من 900 ألف لاجئ في بنغلاديش فروا من العنف المروع في ولاية راخين في بورما، بما في ذلك النساء والأطفال.

وأكد مواصلة دفاع الولايات المتحدة، عن حقوق الروهينغا، والحث على إشراكهم في المناقشات حول مستقبلهم، إضافة إلى التأكيد على الحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة في بورما.