تشنّجات ونزيف.. كم حالة باشرها الهلال الأحمر في "ديربي النصر والهلال"؟

إحداها أزمة قلبية لمواطن خمسيني نقل إلى مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز

أظهرت إحصائية أصدرتها هيئة الهلال الأحمر، أن عدد الحالات الإسعافية التي باشرتها الفرق الإسعافية وفرق التطوع باستاد الملك فهد الدولي في مباراة النصر والهلال، مساء الجمعة؛ بلغ (٩٢) حالة إسعافية متنوعة بينها تشنجات وحالات قلبية.

وشملت الحالات الطارئة: (٤٨) حالة مرضية، و(١٧) حالة تنفسية، وحالتَيْ أمراض قلبية، وثماني حالات نزيف، كذلك (٦) حالات تشنجات، و(١١) حالة غيبوبة سكر.

كما كشفت الإحصائية أن الحالات المنقولة تمثلت في حالة واحدة تعاني من أزمة قلبية لمواطن خمسيني؛ حيث يعاني من مشاكل قلبية سابقة، وقد تم نقله لمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز.