"كي بي" و"غلا أجا" و"شوكان" أبطال أشواط التمهيدي بميدان حائل

التبيناوي يسلم الكأس والدروع للفائزين

أقام ميدان الفروسية بمنطقة حائل حفل سباقه السابع مساء اليوم على كأس دعم نادي سباقات الخيل الذي تكوَّن من 6 أشواط.

وتفصيلاً، فاز بالشوط الأول للدرجة "المبتدئة" الجواد "ذوح" للمالك راجح هندي الشلاقي، والمدرب ناهي هندي الشلاقي، بالخيال سليمان الحديبي. وفي الشوط الثاني من الدرجة "الأولى حتى الثالثة" حقق المركز الأول الجواد "لب الفؤاد" بقيادة الخيال تركي العوفي للمالك والمدرب عبدالرحيم خضر الجهني.

وفي الشوط الثالث لبطل الميادين التمهيدي للدرجة "مفتوح عربي" جاء أولاً الجواد "كي بي" للمالك والمدرب ماجد أحمد المرشدي، والخيال نواف الفيروز، وتأهل صاحب المركز الثاني من الشوط نفسه الجواد "طي المشناء" للمالك والمدرب أحمد عبيدالله المشناء، والخيال محمد النفزي؛ لتمثيل ميدان فروسية حائل في نهائي الميادين بميدان الملك عبدالعزيز.

وفي الشوط الرابع لبطل الميادين التمهيدي "مفتوح أفراس 2018م" حققت الفرس "غلا أجا" المركز الأول بقيادة الخيال خالد الشرار للمالك بندر حسن التبيناوي والمدرب محمد حسن التبيناوي، وتأهلت في هذا الشوط الفرس "سحاب وسديم" للمالك والمدرب شالح مطني الشمري، والخيال عبدالعزيز الصائغ، لنهائي الميادين ممثلاً لميدان فروسية حائل في ميدان الملك عبدالعزيز. وفي الشوط الخامس "مفتوح الدرجات" خطف الفوز الجواد "الكسر" للمالك والمدرب أنور أحمد المرشدي، والخيال نواف الفيروز.

واختُتم السباق بفوز الجواد "شوكان" بالمركز الأول من الشوط السادس لبطل الميادين التمهيدي "مفتوح مواليد 2018م"، بقيادة الخيال البراء المحيميدي، للمالك فهد محمد التميمي، والمدرب حمود محمد البقعاوي. وتأهل صاحب المركز الثاني من الشوط نفسه الجواد "أحمد العز" للمالك والمدرب أنور أحمد المرشدي، والخيال محمد النفزي لتمثيل ميدان فروسية حائل في نهائي الميادين بميدان الملك عبدالعزيز.

وفي نهاية الحفل قام المدير العام لميدان الفروسية بميدان فروسية حائل بندر بن حسن التبيناوي بتسليم الكأس والدروع للفائزين.