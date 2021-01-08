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الولايات المتحدة تسجل 299,904 إصابات جديدة بكورونا و3,844 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 21,259,997 والوفيات 359,849 شخصًا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، 299,904 إصابات مؤكدة و3,844 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 21,259,997 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 359,849 حالة وفاة.

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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الولايات المتحدة تسجل 299,904 إصابات جديدة بكورونا و3,844 حالة وفاة
سبق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، 299,904 إصابات مؤكدة و3,844 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 21,259,997 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 359,849 حالة وفاة.

08 يناير 2021 - 24 جمادى الأول 1442
01:23 AM

الولايات المتحدة تسجل 299,904 إصابات جديدة بكورونا و3,844 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 21,259,997 والوفيات 359,849 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، 299,904 إصابات مؤكدة و3,844 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 21,259,997 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 359,849 حالة وفاة.

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