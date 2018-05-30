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إعلان نتائج الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات.. غدًا

وفق الجدول الزمني الذي أعدته هيئة تقويم التعليم

يترقب عددٌ من المعلمين والمعلمات، غداً الأحد، نتائج أول رخصة مهنية وإصدار الرخص، التي ستعلن وفق الجدول الزمني الذي أعدته هيئة تقويم التعليم والتدريب.

وكانت هيئة تقويم التعليم أوضحت في وقتٍ سابق إمكانية إعادة الاختبار في حال عدم الاجتياز، أو الرغبة في تحسين مستوى الدرجة، وقالت: إنه ليس بالضرورة في حال عدم الاجتياز في أحد الاختبارين إعادة كليهما، وإنما يمكن الإعادة فقط في الاختبار الذي لم يحصل فيه المختبر على درجة الاجتياز، أو يرغب في تحسين درجته وفق الخطة السنوية للاختبارات.

وذكرت الهيئة أن نتائج الاختبار تستخدم للحصول على الرخصة المهنية التعليمية لشاغلي الوظائف التعليمية، والانتقاء والمفاضلة للوظائف التعليمية من قبل الجهات المختصة أو المتقدمين على الوظائف التعليمية.

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إعلان نتائج الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات.. غدًا
سبق

يترقب عددٌ من المعلمين والمعلمات، غداً الأحد، نتائج أول رخصة مهنية وإصدار الرخص، التي ستعلن وفق الجدول الزمني الذي أعدته هيئة تقويم التعليم والتدريب.

وكانت هيئة تقويم التعليم أوضحت في وقتٍ سابق إمكانية إعادة الاختبار في حال عدم الاجتياز، أو الرغبة في تحسين مستوى الدرجة، وقالت: إنه ليس بالضرورة في حال عدم الاجتياز في أحد الاختبارين إعادة كليهما، وإنما يمكن الإعادة فقط في الاختبار الذي لم يحصل فيه المختبر على درجة الاجتياز، أو يرغب في تحسين درجته وفق الخطة السنوية للاختبارات.

وذكرت الهيئة أن نتائج الاختبار تستخدم للحصول على الرخصة المهنية التعليمية لشاغلي الوظائف التعليمية، والانتقاء والمفاضلة للوظائف التعليمية من قبل الجهات المختصة أو المتقدمين على الوظائف التعليمية.

29 مايو 2021 - 17 شوّال 1442
02:47 PM

إعلان نتائج الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات.. غدًا

وفق الجدول الزمني الذي أعدته هيئة تقويم التعليم

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
4,306

يترقب عددٌ من المعلمين والمعلمات، غداً الأحد، نتائج أول رخصة مهنية وإصدار الرخص، التي ستعلن وفق الجدول الزمني الذي أعدته هيئة تقويم التعليم والتدريب.

وكانت هيئة تقويم التعليم أوضحت في وقتٍ سابق إمكانية إعادة الاختبار في حال عدم الاجتياز، أو الرغبة في تحسين مستوى الدرجة، وقالت: إنه ليس بالضرورة في حال عدم الاجتياز في أحد الاختبارين إعادة كليهما، وإنما يمكن الإعادة فقط في الاختبار الذي لم يحصل فيه المختبر على درجة الاجتياز، أو يرغب في تحسين درجته وفق الخطة السنوية للاختبارات.

وذكرت الهيئة أن نتائج الاختبار تستخدم للحصول على الرخصة المهنية التعليمية لشاغلي الوظائف التعليمية، والانتقاء والمفاضلة للوظائف التعليمية من قبل الجهات المختصة أو المتقدمين على الوظائف التعليمية.

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