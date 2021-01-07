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"كورونا" يرفع عدد إصاباته في الأردن إلى 304.071

تسجيل 1.215 في آخر 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة الأردنية 1.215 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 304.071 إصابة.

وبينت الوزارة في بيان صحفي اليوم (الخميس)، أنها سجلت 13 حالة وفاة، لترتفع حالات الوفاة إلى 3968 حالة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 284343 حالة شفاء بعد تسجيل 1616 حالة إضافية.

الأردن فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" يرفع عدد إصاباته في الأردن إلى 304.071
سبق

سجلت وزارة الصحة الأردنية 1.215 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 304.071 إصابة.

وبينت الوزارة في بيان صحفي اليوم (الخميس)، أنها سجلت 13 حالة وفاة، لترتفع حالات الوفاة إلى 3968 حالة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 284343 حالة شفاء بعد تسجيل 1616 حالة إضافية.

07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442
08:59 PM

"كورونا" يرفع عدد إصاباته في الأردن إلى 304.071

تسجيل 1.215 في آخر 24 ساعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عمّان
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سجلت وزارة الصحة الأردنية 1.215 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 304.071 إصابة.

وبينت الوزارة في بيان صحفي اليوم (الخميس)، أنها سجلت 13 حالة وفاة، لترتفع حالات الوفاة إلى 3968 حالة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 284343 حالة شفاء بعد تسجيل 1616 حالة إضافية.

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