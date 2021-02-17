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"آل جابر": الحوثيون المدعومون من إيران يفسدون الجهود الدولية لتحقيق السلام في اليمن

أكد أن هجومهم على محافظة مأرب المزدحمة بالسكان عمل إرهابي جبان

شدد سفير المملكة لدى اليمن، محمد آل جابر، على أن رفض الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران المتكرر لدعوات السلام يفسد كل الجهود الدولية لتحقيق السلام.

وقال "آل جابر" إن استهداف الحوثيين المملكة لمساندتها الشعب اليمني، وان هجومهم على محافظة مأرب التي يقطنها أكثر من مليوني يمني أغلبهم نازحون عمل إرهابي جبان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"آل جابر": الحوثيون المدعومون من إيران يفسدون الجهود الدولية لتحقيق السلام في اليمن
سبق

شدد سفير المملكة لدى اليمن، محمد آل جابر، على أن رفض الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران المتكرر لدعوات السلام يفسد كل الجهود الدولية لتحقيق السلام.

وقال "آل جابر" إن استهداف الحوثيين المملكة لمساندتها الشعب اليمني، وان هجومهم على محافظة مأرب التي يقطنها أكثر من مليوني يمني أغلبهم نازحون عمل إرهابي جبان.

17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442
11:29 PM

"آل جابر": الحوثيون المدعومون من إيران يفسدون الجهود الدولية لتحقيق السلام في اليمن

أكد أن هجومهم على محافظة مأرب المزدحمة بالسكان عمل إرهابي جبان

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هادي العصيمي - الرياض
1
1,086

شدد سفير المملكة لدى اليمن، محمد آل جابر، على أن رفض الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران المتكرر لدعوات السلام يفسد كل الجهود الدولية لتحقيق السلام.

وقال "آل جابر" إن استهداف الحوثيين المملكة لمساندتها الشعب اليمني، وان هجومهم على محافظة مأرب التي يقطنها أكثر من مليوني يمني أغلبهم نازحون عمل إرهابي جبان.

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