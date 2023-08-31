بريطانيا تسجل 26,476 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سجّلت المملكة المتحدة 26,476 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و48 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ 6,757,650، فيما بلغت حصيلة الوفيات 132,485.
بريطانيا تسجل 26,476 إصابة جديدة بفيروس كورونا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-08-30
سجّلت المملكة المتحدة 26,476 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و48 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ 6,757,650، فيما بلغت حصيلة الوفيات 132,485.
30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
10:28 PM
بريطانيا تسجل 26,476 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سجّلت المملكة المتحدة 26,476 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و48 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ 6,757,650، فيما بلغت حصيلة الوفيات 132,485.