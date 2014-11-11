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"المسند" يحدد مواقع هطولات رابع أيام "الماطرة 3" .. تستمر أياماً

قال: تتميز باتساع رقعتها وهدوء إيقاعها والعجيب ذروتها فوق البحر

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن حالة عدم الاستقرار الجوي والأمطار مستمرة لبضعة أيام وتتميز باتساع رقعتها الجغرافية على مناطق عدة.

وقال عبر حسابه في "تويتر" اليوم: "الحالة المطرية وفي يومها الرابع مستمرة، متوقع أن تؤثر بأمطار متفرقة في (أجزاء) من كل المناطق عدا #نجران، وقد تكون وضعية مثالية في أجواء منطقتي #حائل و #الجوف".

وأضاف: "متوقع أن تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي، والحالة الماطرة 3 هذا الموسم لبضعة أيام، ومبدئياً تتميز باتساع رقعتها الجغرافية، وبطول فترتها الزمنية، وبهدوء إيقاعاتها الفيزيائية، والعجيب أن ذروتها وكثافتها قد تكون فوق البحر لا اليابس.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، الجوف، المدينة المنوّرة، حائل، القصيم، مكة المكرّمة، الباحة، عسير، وجازان، كذلك على أجزاء من مناطق: الحدود الشمالية، الشرقية والرياض, كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على الأجزاء الغربية من وسط المملكة.

حالة الطقس الماطرة أمطار الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المسند" يحدد مواقع هطولات رابع أيام "الماطرة 3" .. تستمر أياماً
سبق

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن حالة عدم الاستقرار الجوي والأمطار مستمرة لبضعة أيام وتتميز باتساع رقعتها الجغرافية على مناطق عدة.

وقال عبر حسابه في "تويتر" اليوم: "الحالة المطرية وفي يومها الرابع مستمرة، متوقع أن تؤثر بأمطار متفرقة في (أجزاء) من كل المناطق عدا #نجران، وقد تكون وضعية مثالية في أجواء منطقتي #حائل و #الجوف".

وأضاف: "متوقع أن تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي، والحالة الماطرة 3 هذا الموسم لبضعة أيام، ومبدئياً تتميز باتساع رقعتها الجغرافية، وبطول فترتها الزمنية، وبهدوء إيقاعاتها الفيزيائية، والعجيب أن ذروتها وكثافتها قد تكون فوق البحر لا اليابس.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، الجوف، المدينة المنوّرة، حائل، القصيم، مكة المكرّمة، الباحة، عسير، وجازان، كذلك على أجزاء من مناطق: الحدود الشمالية، الشرقية والرياض, كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على الأجزاء الغربية من وسط المملكة.

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
08:30 AM

"المسند" يحدد مواقع هطولات رابع أيام "الماطرة 3" .. تستمر أياماً

قال: تتميز باتساع رقعتها وهدوء إيقاعها والعجيب ذروتها فوق البحر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن حالة عدم الاستقرار الجوي والأمطار مستمرة لبضعة أيام وتتميز باتساع رقعتها الجغرافية على مناطق عدة.

وقال عبر حسابه في "تويتر" اليوم: "الحالة المطرية وفي يومها الرابع مستمرة، متوقع أن تؤثر بأمطار متفرقة في (أجزاء) من كل المناطق عدا #نجران، وقد تكون وضعية مثالية في أجواء منطقتي #حائل و #الجوف".

وأضاف: "متوقع أن تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي، والحالة الماطرة 3 هذا الموسم لبضعة أيام، ومبدئياً تتميز باتساع رقعتها الجغرافية، وبطول فترتها الزمنية، وبهدوء إيقاعاتها الفيزيائية، والعجيب أن ذروتها وكثافتها قد تكون فوق البحر لا اليابس.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، الجوف، المدينة المنوّرة، حائل، القصيم، مكة المكرّمة، الباحة، عسير، وجازان، كذلك على أجزاء من مناطق: الحدود الشمالية، الشرقية والرياض, كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على الأجزاء الغربية من وسط المملكة.

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