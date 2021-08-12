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الهلال يواصل الاستعداد لملاقاة الطائي.. بتمارين تكتيكية ومناورة

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم الخميس مرانه الرئيس، استعداداً لمواجهة ضيفه "الطائي" مساء السبت المقبل، ضمن الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021 / 2022.

وركز مدير الجهاز الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم" في الحصة التدريبية على الجوانب التكتيكية والفنية.

اشتمل المران على تدريبات لياقية، جمل تكتيكية، مناورة فنية.

ويواجه الهلال نظيره الطائي لأول مرة في الدوري السعودي للمحترفين بعد هبوط الأخير إلى الدرجة الثانية في موسم 2007-2008 قبل العودة هذا الصيف إلى الأضواء.

وبالعودة إلى المواجهات المباشرة تقابل الفريقان في 8 مباريات سابقة بالدوري السعودي، انتصر الهلال في 6 مواجهات مقابل انتصارين للطائي.

واستطاع الهلال تسجيل 15 هدفاً في شباك الطائي، فيما سجل الأخير 6 أهداف في شباك الأزرق.

الهلال الطائي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يواصل الاستعداد لملاقاة الطائي.. بتمارين تكتيكية ومناورة
سبق

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم الخميس مرانه الرئيس، استعداداً لمواجهة ضيفه "الطائي" مساء السبت المقبل، ضمن الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021 / 2022.

وركز مدير الجهاز الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم" في الحصة التدريبية على الجوانب التكتيكية والفنية.

اشتمل المران على تدريبات لياقية، جمل تكتيكية، مناورة فنية.

ويواجه الهلال نظيره الطائي لأول مرة في الدوري السعودي للمحترفين بعد هبوط الأخير إلى الدرجة الثانية في موسم 2007-2008 قبل العودة هذا الصيف إلى الأضواء.

وبالعودة إلى المواجهات المباشرة تقابل الفريقان في 8 مباريات سابقة بالدوري السعودي، انتصر الهلال في 6 مواجهات مقابل انتصارين للطائي.

واستطاع الهلال تسجيل 15 هدفاً في شباك الطائي، فيما سجل الأخير 6 أهداف في شباك الأزرق.

12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
11:56 PM

الهلال يواصل الاستعداد لملاقاة الطائي.. بتمارين تكتيكية ومناورة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم الخميس مرانه الرئيس، استعداداً لمواجهة ضيفه "الطائي" مساء السبت المقبل، ضمن الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021 / 2022.

وركز مدير الجهاز الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم" في الحصة التدريبية على الجوانب التكتيكية والفنية.

اشتمل المران على تدريبات لياقية، جمل تكتيكية، مناورة فنية.

ويواجه الهلال نظيره الطائي لأول مرة في الدوري السعودي للمحترفين بعد هبوط الأخير إلى الدرجة الثانية في موسم 2007-2008 قبل العودة هذا الصيف إلى الأضواء.

وبالعودة إلى المواجهات المباشرة تقابل الفريقان في 8 مباريات سابقة بالدوري السعودي، انتصر الهلال في 6 مواجهات مقابل انتصارين للطائي.

واستطاع الهلال تسجيل 15 هدفاً في شباك الطائي، فيما سجل الأخير 6 أهداف في شباك الأزرق.

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