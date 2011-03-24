الوطني للأرصاد يصدر تنبيهًا لمنطقة عسير: رياح نشطة وأتربة

قال: تؤدي إلى تدني الرؤية.. والحالة تستمر حتى الساعة 4 عصرًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا عن حالة الطقس تَضمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة على منطقة عسير، مصحوبًا بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر حتى الساعة الـ4 مساءً -بمشيئة الله تعالى- محافظتي بيشة وتثليث.