"الأرصاد": رياح سطحية وأتربة مثارة على منطقة جازان

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.. تستمر حتى الـ 5 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوّن نشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظة الدرب بمنطقة جازان، والأجزاء الساحلية من المنطقة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 5 مساءً.