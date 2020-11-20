النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد": رياح سطحية وأتربة مثارة على منطقة جازان

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.. تستمر حتى الـ 5 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوّن نشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظة الدرب بمنطقة جازان، والأجزاء الساحلية من المنطقة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 5 مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد": رياح سطحية وأتربة مثارة على منطقة جازان
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوّن نشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظة الدرب بمنطقة جازان، والأجزاء الساحلية من المنطقة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 5 مساءً.

20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442
01:22 PM

"الأرصاد": رياح سطحية وأتربة مثارة على منطقة جازان

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.. تستمر حتى الـ 5 مساءً

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
0
87

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوّن نشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظة الدرب بمنطقة جازان، والأجزاء الساحلية من المنطقة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 5 مساءً.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,961
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,130
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,582
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,418

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني
قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

غسان محمد عسيلان
بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

حواء القرني
المحلل والكاتب الفضولي..!!

المحلل والكاتب الفضولي..!!

محمد الصيعري
جغرافيا اقتصادية

جغرافيا اقتصادية

مها الجبر
متطفلو الإعلام!

متطفلو الإعلام!

ماجد البريكان
نفقة الزوجة الموظفة..!!

نفقة الزوجة الموظفة..!!

أحمد عجب
اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

غسان محمد عسيلان
هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

عبدالرحمن المرشد
"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

محمد عمير الغامدي
الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة