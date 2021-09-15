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بالفيديو.. الشيف السعودي: العمل مفخرة.. وأعتز بتقديم خدمتي لفئات متعددة

"هشام": عشتُ يتيمًا لكني قوي الإرادة والعزم.. والعمل "شيف" ليس عيبًا

أكد الشاب السعودي هشام بن أحمد رديني، البالغ من العمر 30 عامًا، أن العمل "شيف" وصانع طعام عملٌ مميز، ومجال رحب لكسب الرزق، ولاسيما أن سوق العمل يتطلب المزيد من الشباب السعودي لشغل هذه الوظائف.. لافتًا إلى أن العمل في صنع وإعداد الطعام ليس عيبًا.

جاء ذلك في مقطع فيديو، وثَّقته "سبق" للشيف السعودي "رديني"، ذكر فيه أنه شاب يتيم من سكان المنطقة الجنوبية، ويعول أسرته المكونة من والدته المعاقة وإخوانه الصغار، وهو سعيد جدًّا بإعالتهم والصرف عليهم من هذه المهنة الشريفة التي بدأت منذ تخرجه قبل ثلاث سنوات من المعهد العالي للسياحة والضيافة بعد المرحلة الثانوية.

وعن ثقة الجمهور بالشاب السعودي الذي يعمل في مجال صنع الطعام قال: إن هناك الكثير من الزبائن الذين يقصدون المطعم، ويشيدون -ولله الحمد- بمهارة وحرفية الشباب السعودي، وكذلك استشعاره المسؤولية في كل ما يتعلق بسلامة ونظافة الطعام المقدَّم للزبائن.

ونوه "رديني" بما يجده الشباب السعودي من دعم وعناية كبيرة من القيادة الرشيدة المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، اللذين سخَّرا كل أسباب العيش الكريم للمواطنين. مبينًا أن القرارات الكبيرة لتوطين المهن ساهمت في توفير الوظائف للشباب السعودي، وهو ما نجنيه من تطبيق رؤية سيدي ولي العهد 2030.

وقدَّم الشيف هشام نصيحة عبر منبر "سبق" للشباب السعوديين، الذين يرغبون في العمل في هذه المهنة الشريفة، بأن يلتحقوا بالمعهد العالي للسياحة والضيافة، الذي سيساعدهم في تطوير قدراتهم ومهاراتهم، وكذلك إيجاد الوظائف لهم، سائلاً الله أن يحفظ السعودية، وأن يديم عزها ورخاءها.


الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. الشيف السعودي: العمل مفخرة.. وأعتز بتقديم خدمتي لفئات متعددة
سبق

أكد الشاب السعودي هشام بن أحمد رديني، البالغ من العمر 30 عامًا، أن العمل "شيف" وصانع طعام عملٌ مميز، ومجال رحب لكسب الرزق، ولاسيما أن سوق العمل يتطلب المزيد من الشباب السعودي لشغل هذه الوظائف.. لافتًا إلى أن العمل في صنع وإعداد الطعام ليس عيبًا.

جاء ذلك في مقطع فيديو، وثَّقته "سبق" للشيف السعودي "رديني"، ذكر فيه أنه شاب يتيم من سكان المنطقة الجنوبية، ويعول أسرته المكونة من والدته المعاقة وإخوانه الصغار، وهو سعيد جدًّا بإعالتهم والصرف عليهم من هذه المهنة الشريفة التي بدأت منذ تخرجه قبل ثلاث سنوات من المعهد العالي للسياحة والضيافة بعد المرحلة الثانوية.

وعن ثقة الجمهور بالشاب السعودي الذي يعمل في مجال صنع الطعام قال: إن هناك الكثير من الزبائن الذين يقصدون المطعم، ويشيدون -ولله الحمد- بمهارة وحرفية الشباب السعودي، وكذلك استشعاره المسؤولية في كل ما يتعلق بسلامة ونظافة الطعام المقدَّم للزبائن.

ونوه "رديني" بما يجده الشباب السعودي من دعم وعناية كبيرة من القيادة الرشيدة المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، اللذين سخَّرا كل أسباب العيش الكريم للمواطنين. مبينًا أن القرارات الكبيرة لتوطين المهن ساهمت في توفير الوظائف للشباب السعودي، وهو ما نجنيه من تطبيق رؤية سيدي ولي العهد 2030.

وقدَّم الشيف هشام نصيحة عبر منبر "سبق" للشباب السعوديين، الذين يرغبون في العمل في هذه المهنة الشريفة، بأن يلتحقوا بالمعهد العالي للسياحة والضيافة، الذي سيساعدهم في تطوير قدراتهم ومهاراتهم، وكذلك إيجاد الوظائف لهم، سائلاً الله أن يحفظ السعودية، وأن يديم عزها ورخاءها.


15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443
11:33 PM

بالفيديو.. الشيف السعودي: العمل مفخرة.. وأعتز بتقديم خدمتي لفئات متعددة

"هشام": عشتُ يتيمًا لكني قوي الإرادة والعزم.. والعمل "شيف" ليس عيبًا

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عبدالله العنزي - الرياض
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4,274

أكد الشاب السعودي هشام بن أحمد رديني، البالغ من العمر 30 عامًا، أن العمل "شيف" وصانع طعام عملٌ مميز، ومجال رحب لكسب الرزق، ولاسيما أن سوق العمل يتطلب المزيد من الشباب السعودي لشغل هذه الوظائف.. لافتًا إلى أن العمل في صنع وإعداد الطعام ليس عيبًا.

جاء ذلك في مقطع فيديو، وثَّقته "سبق" للشيف السعودي "رديني"، ذكر فيه أنه شاب يتيم من سكان المنطقة الجنوبية، ويعول أسرته المكونة من والدته المعاقة وإخوانه الصغار، وهو سعيد جدًّا بإعالتهم والصرف عليهم من هذه المهنة الشريفة التي بدأت منذ تخرجه قبل ثلاث سنوات من المعهد العالي للسياحة والضيافة بعد المرحلة الثانوية.

وعن ثقة الجمهور بالشاب السعودي الذي يعمل في مجال صنع الطعام قال: إن هناك الكثير من الزبائن الذين يقصدون المطعم، ويشيدون -ولله الحمد- بمهارة وحرفية الشباب السعودي، وكذلك استشعاره المسؤولية في كل ما يتعلق بسلامة ونظافة الطعام المقدَّم للزبائن.

ونوه "رديني" بما يجده الشباب السعودي من دعم وعناية كبيرة من القيادة الرشيدة المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، اللذين سخَّرا كل أسباب العيش الكريم للمواطنين. مبينًا أن القرارات الكبيرة لتوطين المهن ساهمت في توفير الوظائف للشباب السعودي، وهو ما نجنيه من تطبيق رؤية سيدي ولي العهد 2030.

وقدَّم الشيف هشام نصيحة عبر منبر "سبق" للشباب السعوديين، الذين يرغبون في العمل في هذه المهنة الشريفة، بأن يلتحقوا بالمعهد العالي للسياحة والضيافة، الذي سيساعدهم في تطوير قدراتهم ومهاراتهم، وكذلك إيجاد الوظائف لهم، سائلاً الله أن يحفظ السعودية، وأن يديم عزها ورخاءها.


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