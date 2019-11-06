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أكبر ناقلة بتروكيماويات في العالم تصل إلى ميناء ينبع الصناعي

بطول 228م وعرض 37م وحمولتها الاستيعابية 81.336 ألف طن

استقبل ميناء الملك فهد الصناعي بينبع الناقلة "إن سي سي فَجْر NCC FAJR"؛ التابعة لشركة البحري، التي تعد أكبر ناقلة بتروكيماويات في العالم، وذلك لأول مرة منذ إنشائه، رست على رصيف رقم 40 في محطة البتروكيماويات المخصصة لشركة ساب تانك، بطول 228 متراً، وعرض 37 متراً وحمولتها الاستيعابية التي تصل إلى 81.336 ألف طن.

جاءت هذه الخطوة تأكيداً لمستوى القدرات والخدمات التشغيلية واللوجيستية العالية والتنافسية التي يتمتع بها الميناء، فضلاً عن موقعه الإستراتيجي المطل على ساحل البحر الأحمر ومدى جاهزية البنى التحتية والفوقية به التي أسهمت في جذب الخطوط الملاحية العالمية، واستقبال مختلف أنواع وأحجام السفن العملاقة في العالم؛ لمواكبة متطلبات صناعة النقل البحري.

وتسعى الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، إلى الإسهام في تحقيق ركائز رؤية المملكة 2030، عبر جعل المملكة منصة لوجيستية جاذبة عالمية ومحوراً لربط قارات العالم الثلاث، ومركزاً رئيساً للتجارة، عبر الاستفادة المثلى للموقع الإستراتيجي للمملكة، واستغلال قدرات الموانئ السعودية وخدماتها المتطورة والتنافسية لتطوير أعمال التجارة الإقليمية والدولية، وتسهيل ممارسة أنشطة التجارة عبر الحدود في المنطقة والعالم، بما يُسهم في دعم عجلة النمو الاقتصادي والناتج المحلي، وتيسير عمليات منظومة الاستيراد والتصدير في المملكة.

ويتميز ميناء الملك فهد الصناعي بينبع بموقعه حيث يتوسط الخط ما بين أمريكا وأوروبا عبر قناة السويس شمالاً والشرق الأقصى عبر باب المندب جنوباً، وتُوجد به قناتا اقتراب بحرية شمالية وجنوبية واسعة، وبأعماق مجهّزة لاستقبال الأجيال الجديدة من سفن الحاويات، ويعمل الميناء على مدار 24 ساعة.

وتبلغ أعماق أرصفة الميناء 18 متراً تسمح باستقبال سفن ذات غاطس 16.5 متر، إضافة إلى أن عمليات النقل البحري بين الميناء والموانئ المجاورة ستُسهم في تقليل الضغط والازدحام على الطرق البرية وتقليل حوادث الشاحنات عليها وحجم استهلاك وقود الشاحنات، إلى جانب الحد من آثار الأضرار البيئية الناتجة من عوادم تلك الشاحنات وتخفيفها.

بتروكيماويات ميناء ينبع الصناعي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أكبر ناقلة بتروكيماويات في العالم تصل إلى ميناء ينبع الصناعي
سبق

استقبل ميناء الملك فهد الصناعي بينبع الناقلة "إن سي سي فَجْر NCC FAJR"؛ التابعة لشركة البحري، التي تعد أكبر ناقلة بتروكيماويات في العالم، وذلك لأول مرة منذ إنشائه، رست على رصيف رقم 40 في محطة البتروكيماويات المخصصة لشركة ساب تانك، بطول 228 متراً، وعرض 37 متراً وحمولتها الاستيعابية التي تصل إلى 81.336 ألف طن.

جاءت هذه الخطوة تأكيداً لمستوى القدرات والخدمات التشغيلية واللوجيستية العالية والتنافسية التي يتمتع بها الميناء، فضلاً عن موقعه الإستراتيجي المطل على ساحل البحر الأحمر ومدى جاهزية البنى التحتية والفوقية به التي أسهمت في جذب الخطوط الملاحية العالمية، واستقبال مختلف أنواع وأحجام السفن العملاقة في العالم؛ لمواكبة متطلبات صناعة النقل البحري.

وتسعى الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، إلى الإسهام في تحقيق ركائز رؤية المملكة 2030، عبر جعل المملكة منصة لوجيستية جاذبة عالمية ومحوراً لربط قارات العالم الثلاث، ومركزاً رئيساً للتجارة، عبر الاستفادة المثلى للموقع الإستراتيجي للمملكة، واستغلال قدرات الموانئ السعودية وخدماتها المتطورة والتنافسية لتطوير أعمال التجارة الإقليمية والدولية، وتسهيل ممارسة أنشطة التجارة عبر الحدود في المنطقة والعالم، بما يُسهم في دعم عجلة النمو الاقتصادي والناتج المحلي، وتيسير عمليات منظومة الاستيراد والتصدير في المملكة.

ويتميز ميناء الملك فهد الصناعي بينبع بموقعه حيث يتوسط الخط ما بين أمريكا وأوروبا عبر قناة السويس شمالاً والشرق الأقصى عبر باب المندب جنوباً، وتُوجد به قناتا اقتراب بحرية شمالية وجنوبية واسعة، وبأعماق مجهّزة لاستقبال الأجيال الجديدة من سفن الحاويات، ويعمل الميناء على مدار 24 ساعة.

وتبلغ أعماق أرصفة الميناء 18 متراً تسمح باستقبال سفن ذات غاطس 16.5 متر، إضافة إلى أن عمليات النقل البحري بين الميناء والموانئ المجاورة ستُسهم في تقليل الضغط والازدحام على الطرق البرية وتقليل حوادث الشاحنات عليها وحجم استهلاك وقود الشاحنات، إلى جانب الحد من آثار الأضرار البيئية الناتجة من عوادم تلك الشاحنات وتخفيفها.

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
12:42 PM

أكبر ناقلة بتروكيماويات في العالم تصل إلى ميناء ينبع الصناعي

بطول 228م وعرض 37م وحمولتها الاستيعابية 81.336 ألف طن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل ميناء الملك فهد الصناعي بينبع الناقلة "إن سي سي فَجْر NCC FAJR"؛ التابعة لشركة البحري، التي تعد أكبر ناقلة بتروكيماويات في العالم، وذلك لأول مرة منذ إنشائه، رست على رصيف رقم 40 في محطة البتروكيماويات المخصصة لشركة ساب تانك، بطول 228 متراً، وعرض 37 متراً وحمولتها الاستيعابية التي تصل إلى 81.336 ألف طن.

جاءت هذه الخطوة تأكيداً لمستوى القدرات والخدمات التشغيلية واللوجيستية العالية والتنافسية التي يتمتع بها الميناء، فضلاً عن موقعه الإستراتيجي المطل على ساحل البحر الأحمر ومدى جاهزية البنى التحتية والفوقية به التي أسهمت في جذب الخطوط الملاحية العالمية، واستقبال مختلف أنواع وأحجام السفن العملاقة في العالم؛ لمواكبة متطلبات صناعة النقل البحري.

وتسعى الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، إلى الإسهام في تحقيق ركائز رؤية المملكة 2030، عبر جعل المملكة منصة لوجيستية جاذبة عالمية ومحوراً لربط قارات العالم الثلاث، ومركزاً رئيساً للتجارة، عبر الاستفادة المثلى للموقع الإستراتيجي للمملكة، واستغلال قدرات الموانئ السعودية وخدماتها المتطورة والتنافسية لتطوير أعمال التجارة الإقليمية والدولية، وتسهيل ممارسة أنشطة التجارة عبر الحدود في المنطقة والعالم، بما يُسهم في دعم عجلة النمو الاقتصادي والناتج المحلي، وتيسير عمليات منظومة الاستيراد والتصدير في المملكة.

ويتميز ميناء الملك فهد الصناعي بينبع بموقعه حيث يتوسط الخط ما بين أمريكا وأوروبا عبر قناة السويس شمالاً والشرق الأقصى عبر باب المندب جنوباً، وتُوجد به قناتا اقتراب بحرية شمالية وجنوبية واسعة، وبأعماق مجهّزة لاستقبال الأجيال الجديدة من سفن الحاويات، ويعمل الميناء على مدار 24 ساعة.

وتبلغ أعماق أرصفة الميناء 18 متراً تسمح باستقبال سفن ذات غاطس 16.5 متر، إضافة إلى أن عمليات النقل البحري بين الميناء والموانئ المجاورة ستُسهم في تقليل الضغط والازدحام على الطرق البرية وتقليل حوادث الشاحنات عليها وحجم استهلاك وقود الشاحنات، إلى جانب الحد من آثار الأضرار البيئية الناتجة من عوادم تلك الشاحنات وتخفيفها.

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