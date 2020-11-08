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"الصحة": تسجيل 363 إصابات جديدة بكورونا .. وتعافي 420 حالة

"أسترازينيكا ": "لقاح أكسفورد" قد يكون جاهزًا الشهر المقبل

اختير كواحد من أكثر اللقاحات الواعدة في سباق الخلاص من كورونا

قال الرئيس التنفيذي لشركة "أسترازينيكا" العملاقة للصناعات الدوائية إن اللقاح المرشح لفيروس كورونا قد يكون جاهزًا للاستخدام في نهاية ديسمبر، في انتظار موافقة الجهات التنظيمية.

ونقلت صحيفة "داجينز نايهتر" السويدية عن الرئيس التنفيذي للشركة، باسكال سوريوت، قوله إن "الهيئات التنظيمية تعمل باستمرار مع بياناتنا، وإذا كانت سريعة عندما نكون مستعدين، فيمكننا البدء في تطعيم الأشخاص في يناير، وربما في نهاية ديسمبر.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط تعمل الشركة الأنجلو-سويدية مع جامعة أوكسفورد في بريطانيا لإنتاج لقاح محتمل لفيروس كورونا، والذي تم اختياره كواحد من أكثر اللقاحات الواعدة في السباق نحو إيجاد علاج لذلك.

وقال سوريوت: «ربما لن نكسب المال أبدًا من اللقاح، فلا أحد يعرف كم مرة ستحتاج إلى التطعيم.. إذا كان اللقاح فعالًا للغاية ويقي الأشخاص لسنوات عديدة ويختفي المرض، فلا يوجد سوق إذن».

وأشار سوريوت إلى أن العديد من الخبراء يعتقدون أنه ستكون هناك حاجة لإعادة التطعيم. "إذا كان يجب القيام بذلك سنويًا، فيمكننا كسب المال من عام 2022». «لكن علينا التأكد من أن اللقاح يعمل بالفعل».

فيروس كورونا الجديد

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"أسترازينيكا ": "لقاح أكسفورد" قد يكون جاهزًا الشهر المقبل
سبق

قال الرئيس التنفيذي لشركة "أسترازينيكا" العملاقة للصناعات الدوائية إن اللقاح المرشح لفيروس كورونا قد يكون جاهزًا للاستخدام في نهاية ديسمبر، في انتظار موافقة الجهات التنظيمية.

ونقلت صحيفة "داجينز نايهتر" السويدية عن الرئيس التنفيذي للشركة، باسكال سوريوت، قوله إن "الهيئات التنظيمية تعمل باستمرار مع بياناتنا، وإذا كانت سريعة عندما نكون مستعدين، فيمكننا البدء في تطعيم الأشخاص في يناير، وربما في نهاية ديسمبر.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط تعمل الشركة الأنجلو-سويدية مع جامعة أوكسفورد في بريطانيا لإنتاج لقاح محتمل لفيروس كورونا، والذي تم اختياره كواحد من أكثر اللقاحات الواعدة في السباق نحو إيجاد علاج لذلك.

وقال سوريوت: «ربما لن نكسب المال أبدًا من اللقاح، فلا أحد يعرف كم مرة ستحتاج إلى التطعيم.. إذا كان اللقاح فعالًا للغاية ويقي الأشخاص لسنوات عديدة ويختفي المرض، فلا يوجد سوق إذن».

وأشار سوريوت إلى أن العديد من الخبراء يعتقدون أنه ستكون هناك حاجة لإعادة التطعيم. "إذا كان يجب القيام بذلك سنويًا، فيمكننا كسب المال من عام 2022». «لكن علينا التأكد من أن اللقاح يعمل بالفعل».

08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442
03:19 PM

"أسترازينيكا ": "لقاح أكسفورد" قد يكون جاهزًا الشهر المقبل

اختير كواحد من أكثر اللقاحات الواعدة في سباق الخلاص من كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الرئيس التنفيذي لشركة "أسترازينيكا" العملاقة للصناعات الدوائية إن اللقاح المرشح لفيروس كورونا قد يكون جاهزًا للاستخدام في نهاية ديسمبر، في انتظار موافقة الجهات التنظيمية.

ونقلت صحيفة "داجينز نايهتر" السويدية عن الرئيس التنفيذي للشركة، باسكال سوريوت، قوله إن "الهيئات التنظيمية تعمل باستمرار مع بياناتنا، وإذا كانت سريعة عندما نكون مستعدين، فيمكننا البدء في تطعيم الأشخاص في يناير، وربما في نهاية ديسمبر.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط تعمل الشركة الأنجلو-سويدية مع جامعة أوكسفورد في بريطانيا لإنتاج لقاح محتمل لفيروس كورونا، والذي تم اختياره كواحد من أكثر اللقاحات الواعدة في السباق نحو إيجاد علاج لذلك.

وقال سوريوت: «ربما لن نكسب المال أبدًا من اللقاح، فلا أحد يعرف كم مرة ستحتاج إلى التطعيم.. إذا كان اللقاح فعالًا للغاية ويقي الأشخاص لسنوات عديدة ويختفي المرض، فلا يوجد سوق إذن».

وأشار سوريوت إلى أن العديد من الخبراء يعتقدون أنه ستكون هناك حاجة لإعادة التطعيم. "إذا كان يجب القيام بذلك سنويًا، فيمكننا كسب المال من عام 2022». «لكن علينا التأكد من أن اللقاح يعمل بالفعل».

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