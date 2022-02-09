قبل صدور بيانات المخزونات الأمريكية.. برنت عند 90.97 دولار للبرميل

ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 0.21%

ارتفعت أسعار النفط هامشيًا خلال تعاملات الأربعاء، في ترقب صدور بيانات المخزونات الأمريكية؛ إذ تشير التوقعات الأولية إلى انخفاضها.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 0.21% إلى 90.97 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرّمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.19% مسجلة 89.53 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات البنزين بنحو مليونَي برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من فبراير الجاري.

فيما تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات الرسمية في وقت لاحق اليوم.

وصرح "جارد بيرنستاين" المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، في حديث مع شبكة "سي إن إن"، بأن الإفراج عن مزيدٍ من المخزونات هو خيار يمكن الدفع به نحو المائدة عند الحاجة إلى المساعدة في التعامل مع أسعار البنزين.