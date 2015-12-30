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جامعة جازان: نجاح الطلبة نسبة 92% بعد رصد 82% من النتائج

"القحطاني": سبق تحقيق مثلها قبل جائحة كورونا

أعرب رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، عن اعتزازه بما حققه طلبة الجامعة خلال الفصل الدراسي الحالي من نسبة نجاح مرتفعة، سبق لهم تحقيقها في الفصل الدراسي الأول من العام الماضي، قبل جائحة كورونا.

وقال إن ذلك يعكس تميز طلبة الجامعة وحرصهم على تحقيق أعلى معدلات النجاح ومقدرتهم على تخطي التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، بالجد والاجتهاد والمثابرة.

ونوه إلى ما بذلته الطواقم الأكاديمية والصحية والإدارية والفنية والأمنية في مختلف كليات وعمادات وإدارات الجامعة من تفانٍ وحرص أثمر نجاحًا متواصلًا في عملية سير الاختبارات، وبما بذله ويبذله أولياء الأمور من دعم ومساندة لأبنائهم في مسيرتهم الجامعية.

وأكد أن هذا التميز الذي حققه طلبة الجامعة يجسد الاهتمام والدعم الكبير الذي يحظى به شباب وشابات الوطن من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- ليواصلوا مسيرة التنمية والبناء للوطن ومستقبله الواعد المزدهر، مثمنًا دعم ومتابعة وحرص وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على تسخير كافة الإمكانات لخدمة وتحقيق تطلعات طلبة الجامعة.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي، أن نسبة نجاح الطلبة في المقررات بلغت 92٪، بعد رصد 82٪ من نتائج الفصل الدراسي الجاري 1442هـ.

وأوضح أن طلبة الجامعة حققوا نسبة النجاح التي سبق لهم تحقيقها في الفصل الدراسي الأول من العام الماضي "قبل جائحة كورونا"، مضيفًا أن بإمكان الطلبة استعراض نتائجهم من خلال حساباتهم في النظام الأكاديمي.

رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة جازان: نجاح الطلبة نسبة 92% بعد رصد 82% من النتائج
سبق

أعرب رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، عن اعتزازه بما حققه طلبة الجامعة خلال الفصل الدراسي الحالي من نسبة نجاح مرتفعة، سبق لهم تحقيقها في الفصل الدراسي الأول من العام الماضي، قبل جائحة كورونا.

وقال إن ذلك يعكس تميز طلبة الجامعة وحرصهم على تحقيق أعلى معدلات النجاح ومقدرتهم على تخطي التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، بالجد والاجتهاد والمثابرة.

ونوه إلى ما بذلته الطواقم الأكاديمية والصحية والإدارية والفنية والأمنية في مختلف كليات وعمادات وإدارات الجامعة من تفانٍ وحرص أثمر نجاحًا متواصلًا في عملية سير الاختبارات، وبما بذله ويبذله أولياء الأمور من دعم ومساندة لأبنائهم في مسيرتهم الجامعية.

وأكد أن هذا التميز الذي حققه طلبة الجامعة يجسد الاهتمام والدعم الكبير الذي يحظى به شباب وشابات الوطن من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- ليواصلوا مسيرة التنمية والبناء للوطن ومستقبله الواعد المزدهر، مثمنًا دعم ومتابعة وحرص وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على تسخير كافة الإمكانات لخدمة وتحقيق تطلعات طلبة الجامعة.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي، أن نسبة نجاح الطلبة في المقررات بلغت 92٪، بعد رصد 82٪ من نتائج الفصل الدراسي الجاري 1442هـ.

وأوضح أن طلبة الجامعة حققوا نسبة النجاح التي سبق لهم تحقيقها في الفصل الدراسي الأول من العام الماضي "قبل جائحة كورونا"، مضيفًا أن بإمكان الطلبة استعراض نتائجهم من خلال حساباتهم في النظام الأكاديمي.

30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
05:51 PM

جامعة جازان: نجاح الطلبة نسبة 92% بعد رصد 82% من النتائج

"القحطاني": سبق تحقيق مثلها قبل جائحة كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أعرب رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، عن اعتزازه بما حققه طلبة الجامعة خلال الفصل الدراسي الحالي من نسبة نجاح مرتفعة، سبق لهم تحقيقها في الفصل الدراسي الأول من العام الماضي، قبل جائحة كورونا.

وقال إن ذلك يعكس تميز طلبة الجامعة وحرصهم على تحقيق أعلى معدلات النجاح ومقدرتهم على تخطي التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، بالجد والاجتهاد والمثابرة.

ونوه إلى ما بذلته الطواقم الأكاديمية والصحية والإدارية والفنية والأمنية في مختلف كليات وعمادات وإدارات الجامعة من تفانٍ وحرص أثمر نجاحًا متواصلًا في عملية سير الاختبارات، وبما بذله ويبذله أولياء الأمور من دعم ومساندة لأبنائهم في مسيرتهم الجامعية.

وأكد أن هذا التميز الذي حققه طلبة الجامعة يجسد الاهتمام والدعم الكبير الذي يحظى به شباب وشابات الوطن من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- ليواصلوا مسيرة التنمية والبناء للوطن ومستقبله الواعد المزدهر، مثمنًا دعم ومتابعة وحرص وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على تسخير كافة الإمكانات لخدمة وتحقيق تطلعات طلبة الجامعة.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي، أن نسبة نجاح الطلبة في المقررات بلغت 92٪، بعد رصد 82٪ من نتائج الفصل الدراسي الجاري 1442هـ.

وأوضح أن طلبة الجامعة حققوا نسبة النجاح التي سبق لهم تحقيقها في الفصل الدراسي الأول من العام الماضي "قبل جائحة كورونا"، مضيفًا أن بإمكان الطلبة استعراض نتائجهم من خلال حساباتهم في النظام الأكاديمي.

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