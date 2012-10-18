النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العدل" تطلق حزمة من الخدمات الإلكترونية للرهون

تأتي دعمًا وتنفيذًا لبرنامج التحول الوطني في الوزارة

أطلقت وزارة العدل بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، حزمة من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالرهون؛ دعمًا وتنفيذًا لبرنامج التحول الوطني في الوزارة، وللإسهام في تحقيق أوجه التكامل بين الوزارة والجهات الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، والتي يمكن للمستفيد إجراؤها عبر بوابة "ناجز" الإلكترونية Najiz.sa.

وأعلنت الوزارة إتاحة أربع خدمات إلكترونية للرهن، تُمكّن المستفيد من توثيق الرهن وفكه دون الذهاب لكتابة العدل، بالإضافة إلى خدمة التحقق اللحظي من حالة الرهن إلكترونيًّا، وخدمة عرض الرهون للمستفيد بحسابه من خلال بوابة ناجز.

وتمتاز الخدمات الأربع بصحة ودقة البيانات؛ حيث يُنشأ طلب الرهن من خلال صندوق التنمية الصناعية، ويتم إحالة الطلب إلى المستفيد لاعتماده أو رفضه من خلال بوابة ناجز. وتصدر وثيقة الرهن بعد اعتماد المستفيد (الراهن) مباشرة عبر بوابة ناجز؛ بحيث تعد وثيقة الرهن سندًا تنفيذيًّا تسري عليها أحكام الأنظمة ذات العلاقة.

كما يمكن للمستفيد الاطلاع على جميع الرهون الموثقة له لدى وزارة العدل في أي وقت، إضافة إلى خدمة "التحقق من الرهن" اللحظي؛ بحيث يمكن للجهات والأفراد التحقق من صحة وثيقة الرهن وحالة الرهن إلكترونيًّا من خلال بوابة ناجز.

وتُعد خدمة "فك الرهن" من الخدمات الحديثة حيث يمكّن صندوق التنمية الصناعية (المرتهن) من فك الرهن القائم لدى وزارة العدل على المستفيد إلكترونيًّا في حال تم تسوية الرهن، إضافة إلى إشعار المستفيد وتحديث حالة الرهن مباشرة على قائمة الرهون في بوابة ناجز لدى المستفيد.

يُذكر أن وزارة العدل عززت الشراكة مع صندوق التنمية الصناعية السعودي لتبادل البيانات وتوثيق الإجراءات وأتمتها عن طريق الربط الإلكتروني، ليكون بديلًا عن التعاملات الورقية؛ بهدف تعزيز وتيرة العمل وتعزيز الشراكة البناءة بما يخدم ويسهل على المستفيد؛ مما يسهم في زيادة رفع نسبة رضا المستفيدين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العدل" تطلق حزمة من الخدمات الإلكترونية للرهون
سبق

أطلقت وزارة العدل بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، حزمة من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالرهون؛ دعمًا وتنفيذًا لبرنامج التحول الوطني في الوزارة، وللإسهام في تحقيق أوجه التكامل بين الوزارة والجهات الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، والتي يمكن للمستفيد إجراؤها عبر بوابة "ناجز" الإلكترونية Najiz.sa.

وأعلنت الوزارة إتاحة أربع خدمات إلكترونية للرهن، تُمكّن المستفيد من توثيق الرهن وفكه دون الذهاب لكتابة العدل، بالإضافة إلى خدمة التحقق اللحظي من حالة الرهن إلكترونيًّا، وخدمة عرض الرهون للمستفيد بحسابه من خلال بوابة ناجز.

وتمتاز الخدمات الأربع بصحة ودقة البيانات؛ حيث يُنشأ طلب الرهن من خلال صندوق التنمية الصناعية، ويتم إحالة الطلب إلى المستفيد لاعتماده أو رفضه من خلال بوابة ناجز. وتصدر وثيقة الرهن بعد اعتماد المستفيد (الراهن) مباشرة عبر بوابة ناجز؛ بحيث تعد وثيقة الرهن سندًا تنفيذيًّا تسري عليها أحكام الأنظمة ذات العلاقة.

كما يمكن للمستفيد الاطلاع على جميع الرهون الموثقة له لدى وزارة العدل في أي وقت، إضافة إلى خدمة "التحقق من الرهن" اللحظي؛ بحيث يمكن للجهات والأفراد التحقق من صحة وثيقة الرهن وحالة الرهن إلكترونيًّا من خلال بوابة ناجز.

وتُعد خدمة "فك الرهن" من الخدمات الحديثة حيث يمكّن صندوق التنمية الصناعية (المرتهن) من فك الرهن القائم لدى وزارة العدل على المستفيد إلكترونيًّا في حال تم تسوية الرهن، إضافة إلى إشعار المستفيد وتحديث حالة الرهن مباشرة على قائمة الرهون في بوابة ناجز لدى المستفيد.

يُذكر أن وزارة العدل عززت الشراكة مع صندوق التنمية الصناعية السعودي لتبادل البيانات وتوثيق الإجراءات وأتمتها عن طريق الربط الإلكتروني، ليكون بديلًا عن التعاملات الورقية؛ بهدف تعزيز وتيرة العمل وتعزيز الشراكة البناءة بما يخدم ويسهل على المستفيد؛ مما يسهم في زيادة رفع نسبة رضا المستفيدين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443
12:47 PM

"العدل" تطلق حزمة من الخدمات الإلكترونية للرهون

تأتي دعمًا وتنفيذًا لبرنامج التحول الوطني في الوزارة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
2,911

أطلقت وزارة العدل بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، حزمة من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالرهون؛ دعمًا وتنفيذًا لبرنامج التحول الوطني في الوزارة، وللإسهام في تحقيق أوجه التكامل بين الوزارة والجهات الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، والتي يمكن للمستفيد إجراؤها عبر بوابة "ناجز" الإلكترونية Najiz.sa.

وأعلنت الوزارة إتاحة أربع خدمات إلكترونية للرهن، تُمكّن المستفيد من توثيق الرهن وفكه دون الذهاب لكتابة العدل، بالإضافة إلى خدمة التحقق اللحظي من حالة الرهن إلكترونيًّا، وخدمة عرض الرهون للمستفيد بحسابه من خلال بوابة ناجز.

وتمتاز الخدمات الأربع بصحة ودقة البيانات؛ حيث يُنشأ طلب الرهن من خلال صندوق التنمية الصناعية، ويتم إحالة الطلب إلى المستفيد لاعتماده أو رفضه من خلال بوابة ناجز. وتصدر وثيقة الرهن بعد اعتماد المستفيد (الراهن) مباشرة عبر بوابة ناجز؛ بحيث تعد وثيقة الرهن سندًا تنفيذيًّا تسري عليها أحكام الأنظمة ذات العلاقة.

كما يمكن للمستفيد الاطلاع على جميع الرهون الموثقة له لدى وزارة العدل في أي وقت، إضافة إلى خدمة "التحقق من الرهن" اللحظي؛ بحيث يمكن للجهات والأفراد التحقق من صحة وثيقة الرهن وحالة الرهن إلكترونيًّا من خلال بوابة ناجز.

وتُعد خدمة "فك الرهن" من الخدمات الحديثة حيث يمكّن صندوق التنمية الصناعية (المرتهن) من فك الرهن القائم لدى وزارة العدل على المستفيد إلكترونيًّا في حال تم تسوية الرهن، إضافة إلى إشعار المستفيد وتحديث حالة الرهن مباشرة على قائمة الرهون في بوابة ناجز لدى المستفيد.

يُذكر أن وزارة العدل عززت الشراكة مع صندوق التنمية الصناعية السعودي لتبادل البيانات وتوثيق الإجراءات وأتمتها عن طريق الربط الإلكتروني، ليكون بديلًا عن التعاملات الورقية؛ بهدف تعزيز وتيرة العمل وتعزيز الشراكة البناءة بما يخدم ويسهل على المستفيد؛ مما يسهم في زيادة رفع نسبة رضا المستفيدين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,595
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,941
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,062
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,721

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة