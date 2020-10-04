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"الصحة": تسجيل 390 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 511 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل  390 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 511 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020، تسجيل 390 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 336387 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 511 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 321485 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 25 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4875 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10027 والحالات الحرجة 955 حالة.

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"الصحة": تسجيل  390 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 511 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020، تسجيل 390 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 336387 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 511 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 321485 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 25 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4875 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10027 والحالات الحرجة 955 حالة.

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
03:38 PM

"الصحة": تسجيل  390 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 511 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
7
14,658

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020، تسجيل 390 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 336387 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 511 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 321485 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 25 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4875 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10027 والحالات الحرجة 955 حالة.

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