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"أمانة عسير " تبحث تنفيذ عدد من المشاريع التنموية والاستثمارية في المنطقة

تستهدف تذليل الصعاب والعقبات أمام المستثمرين لتحقيق رؤية 2030

بحثت أمانة منطقة عسير ممثلةً في أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي عدداً من المشاريع التنموية والاستثمارية للمنطقة التي تعد نقلةً نوعيةً في أفكارها وتنفيذها؛ لتحقيق معايير الأنسنة داخل المدن، إضافة إلى توفير احتياجات المنطقة من المشاريع الاستثمارية المتنوعة بعد دراستها دراسةً دقيقةً، إضافة إلى بذل المزيد من العمل والجهد والتطوير الدائم تماشياً مع تطلعات القيادة الرشيدة لتحقيق رؤية المملكة 2030 في تعزيز التنمية الشاملة.

وأكدت أمانة المنطقة أنها تعمل على تنفيذ استراتيجيتها في مجال الاستثمار وإنشاء المشاريع الرائدة التي تتلاءم مع المدينة وتعمل على تطويرها وأتمتتها بما يتواءم مع برنامج جودة الحياة، موضحةً أنها قامت بدراسة المشاريع وفقاً للمعايير والاشتراطات التخطيطية والتنظيمية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تتلاءم مع التطورات البيئية والاقتصادية ومواقع البنية التحتية وتحقق معايير الخصوصية، والأخذ في الاعتبار جانب السلامة المرورية، وحجم المشروع، وارتباطه بهياكل الحركة المحيطة وغيرها من النشاطات التي تتُخذ قبل الاعتماد.

وأكد "أمانة عسير " أنها تعمل على تذليل الصعاب والعقبات أمام المستثمرين، وتشجيعهم لخلق بيئة استثمارية جاذبة ومتميزة تساهم في تعزيز المنظومة الاستثمارية بالمنطقة بما يحقق بيئة عمرانية حديثة وتنموية ومعايير الأنسنة داخل المدن.

من جهة أخرى، بحثت أمانة منطقة عسير إنشاء مشروع استثماري على طريق أبها خميس مشيط لأحد المُستثمرين الذي قدم عرضاً تفصيلياً عن المشروع والخدمات التي يقدمها.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"أمانة عسير " تبحث تنفيذ عدد من المشاريع التنموية والاستثمارية في المنطقة
سبق

بحثت أمانة منطقة عسير ممثلةً في أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي عدداً من المشاريع التنموية والاستثمارية للمنطقة التي تعد نقلةً نوعيةً في أفكارها وتنفيذها؛ لتحقيق معايير الأنسنة داخل المدن، إضافة إلى توفير احتياجات المنطقة من المشاريع الاستثمارية المتنوعة بعد دراستها دراسةً دقيقةً، إضافة إلى بذل المزيد من العمل والجهد والتطوير الدائم تماشياً مع تطلعات القيادة الرشيدة لتحقيق رؤية المملكة 2030 في تعزيز التنمية الشاملة.

وأكدت أمانة المنطقة أنها تعمل على تنفيذ استراتيجيتها في مجال الاستثمار وإنشاء المشاريع الرائدة التي تتلاءم مع المدينة وتعمل على تطويرها وأتمتتها بما يتواءم مع برنامج جودة الحياة، موضحةً أنها قامت بدراسة المشاريع وفقاً للمعايير والاشتراطات التخطيطية والتنظيمية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تتلاءم مع التطورات البيئية والاقتصادية ومواقع البنية التحتية وتحقق معايير الخصوصية، والأخذ في الاعتبار جانب السلامة المرورية، وحجم المشروع، وارتباطه بهياكل الحركة المحيطة وغيرها من النشاطات التي تتُخذ قبل الاعتماد.

وأكد "أمانة عسير " أنها تعمل على تذليل الصعاب والعقبات أمام المستثمرين، وتشجيعهم لخلق بيئة استثمارية جاذبة ومتميزة تساهم في تعزيز المنظومة الاستثمارية بالمنطقة بما يحقق بيئة عمرانية حديثة وتنموية ومعايير الأنسنة داخل المدن.

من جهة أخرى، بحثت أمانة منطقة عسير إنشاء مشروع استثماري على طريق أبها خميس مشيط لأحد المُستثمرين الذي قدم عرضاً تفصيلياً عن المشروع والخدمات التي يقدمها.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
08:40 PM

"أمانة عسير " تبحث تنفيذ عدد من المشاريع التنموية والاستثمارية في المنطقة

تستهدف تذليل الصعاب والعقبات أمام المستثمرين لتحقيق رؤية 2030

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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بحثت أمانة منطقة عسير ممثلةً في أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي عدداً من المشاريع التنموية والاستثمارية للمنطقة التي تعد نقلةً نوعيةً في أفكارها وتنفيذها؛ لتحقيق معايير الأنسنة داخل المدن، إضافة إلى توفير احتياجات المنطقة من المشاريع الاستثمارية المتنوعة بعد دراستها دراسةً دقيقةً، إضافة إلى بذل المزيد من العمل والجهد والتطوير الدائم تماشياً مع تطلعات القيادة الرشيدة لتحقيق رؤية المملكة 2030 في تعزيز التنمية الشاملة.

وأكدت أمانة المنطقة أنها تعمل على تنفيذ استراتيجيتها في مجال الاستثمار وإنشاء المشاريع الرائدة التي تتلاءم مع المدينة وتعمل على تطويرها وأتمتتها بما يتواءم مع برنامج جودة الحياة، موضحةً أنها قامت بدراسة المشاريع وفقاً للمعايير والاشتراطات التخطيطية والتنظيمية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تتلاءم مع التطورات البيئية والاقتصادية ومواقع البنية التحتية وتحقق معايير الخصوصية، والأخذ في الاعتبار جانب السلامة المرورية، وحجم المشروع، وارتباطه بهياكل الحركة المحيطة وغيرها من النشاطات التي تتُخذ قبل الاعتماد.

وأكد "أمانة عسير " أنها تعمل على تذليل الصعاب والعقبات أمام المستثمرين، وتشجيعهم لخلق بيئة استثمارية جاذبة ومتميزة تساهم في تعزيز المنظومة الاستثمارية بالمنطقة بما يحقق بيئة عمرانية حديثة وتنموية ومعايير الأنسنة داخل المدن.

من جهة أخرى، بحثت أمانة منطقة عسير إنشاء مشروع استثماري على طريق أبها خميس مشيط لأحد المُستثمرين الذي قدم عرضاً تفصيلياً عن المشروع والخدمات التي يقدمها.

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