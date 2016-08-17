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500 جولة تفتيشية على مواقع إعاشة الحجاج بالمدينة.. "الصحة" تقدم أكثر

464 محضر كشف على خزانات المياه و4 آلاف عينة تخضع لفحص جرثومي

أكدت الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة أنه وفي إطار الجهود المبذولة من قبل إدارة الصحة العامة للحفاظ على صحة ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي الشريف قامت مجموعة من الفرق المشكّلة من إدارة صحة البيئة والصحة المهنية بالصحة العامة وعددها 11 فرقة ميدانية بالكشف مع الجهات ذات العلاقة على مساكن الحجاج ومطابخ الإعاشة والمطاعم داخل المدينة المنورة وعلى الطرق المحورية.

وبيّن المساعد للصحة العامة بصحة المنطقة الدكتور مهند بحلاق، أن إجمالي الزيارات التي تم رصدها من بداية موسم الحج وحتى تاريخ 6/ 12/ 1440هـ قد بلغ 1355 زيارة، كما تم تنفيذ 514 جولة للمواقع التي تقدم خدمات الإعاشة لضيوف الرحمن، موضحاً أنه تم الكشف على 2447 عاملاً، إضافة إلى أنه تم الكشف بإجمالي 464 محضر كشف على خزانات المياه لقياس نسبة الكلور والتأكد من ملاءمتها صحياً للمقاييس المعتمدة.

وأضاف: "تم الكشف صحياً بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على أماكن إقامة الحجاج والمعتمرين بواقع 217 زيارة ميدانية، وقد قامت الفرق المختصة بجمع 4011 عينة لإخضاعها للفحص الجرثومي و576 عينة للفحص الكيميائي، وعلى صعيد المزارع قامت الفرق المختصة بزيارة 160 مزرعة؛ للتأكد من صلاحية المياه المستخدمة في سقي المزروعات".

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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500 جولة تفتيشية على مواقع إعاشة الحجاج بالمدينة.. "الصحة" تقدم أكثر
سبق

أكدت الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة أنه وفي إطار الجهود المبذولة من قبل إدارة الصحة العامة للحفاظ على صحة ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي الشريف قامت مجموعة من الفرق المشكّلة من إدارة صحة البيئة والصحة المهنية بالصحة العامة وعددها 11 فرقة ميدانية بالكشف مع الجهات ذات العلاقة على مساكن الحجاج ومطابخ الإعاشة والمطاعم داخل المدينة المنورة وعلى الطرق المحورية.

وبيّن المساعد للصحة العامة بصحة المنطقة الدكتور مهند بحلاق، أن إجمالي الزيارات التي تم رصدها من بداية موسم الحج وحتى تاريخ 6/ 12/ 1440هـ قد بلغ 1355 زيارة، كما تم تنفيذ 514 جولة للمواقع التي تقدم خدمات الإعاشة لضيوف الرحمن، موضحاً أنه تم الكشف على 2447 عاملاً، إضافة إلى أنه تم الكشف بإجمالي 464 محضر كشف على خزانات المياه لقياس نسبة الكلور والتأكد من ملاءمتها صحياً للمقاييس المعتمدة.

وأضاف: "تم الكشف صحياً بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على أماكن إقامة الحجاج والمعتمرين بواقع 217 زيارة ميدانية، وقد قامت الفرق المختصة بجمع 4011 عينة لإخضاعها للفحص الجرثومي و576 عينة للفحص الكيميائي، وعلى صعيد المزارع قامت الفرق المختصة بزيارة 160 مزرعة؛ للتأكد من صلاحية المياه المستخدمة في سقي المزروعات".

17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440
03:05 PM
اخر تعديل
17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440
04:22 PM

500 جولة تفتيشية على مواقع إعاشة الحجاج بالمدينة.. "الصحة" تقدم أكثر

464 محضر كشف على خزانات المياه و4 آلاف عينة تخضع لفحص جرثومي

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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أكدت الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة أنه وفي إطار الجهود المبذولة من قبل إدارة الصحة العامة للحفاظ على صحة ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي الشريف قامت مجموعة من الفرق المشكّلة من إدارة صحة البيئة والصحة المهنية بالصحة العامة وعددها 11 فرقة ميدانية بالكشف مع الجهات ذات العلاقة على مساكن الحجاج ومطابخ الإعاشة والمطاعم داخل المدينة المنورة وعلى الطرق المحورية.

وبيّن المساعد للصحة العامة بصحة المنطقة الدكتور مهند بحلاق، أن إجمالي الزيارات التي تم رصدها من بداية موسم الحج وحتى تاريخ 6/ 12/ 1440هـ قد بلغ 1355 زيارة، كما تم تنفيذ 514 جولة للمواقع التي تقدم خدمات الإعاشة لضيوف الرحمن، موضحاً أنه تم الكشف على 2447 عاملاً، إضافة إلى أنه تم الكشف بإجمالي 464 محضر كشف على خزانات المياه لقياس نسبة الكلور والتأكد من ملاءمتها صحياً للمقاييس المعتمدة.

وأضاف: "تم الكشف صحياً بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على أماكن إقامة الحجاج والمعتمرين بواقع 217 زيارة ميدانية، وقد قامت الفرق المختصة بجمع 4011 عينة لإخضاعها للفحص الجرثومي و576 عينة للفحص الكيميائي، وعلى صعيد المزارع قامت الفرق المختصة بزيارة 160 مزرعة؛ للتأكد من صلاحية المياه المستخدمة في سقي المزروعات".

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