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العراق.. استهداف رتل ينقل معدات لقوات التحالف الدولي بعبوة ناسف

بين جسري 15 - 16 ضمن قاطع شرطة محافظة بابل جنوب بغداد

أفادت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الثلاثاء، بأن أحد الأرتال التابعة لقوات التحالف الدولي المنسحبة تعرضت إلى استهداف بعبوة ناسفة وسط البلاد.
وقالت الخلية في بيان صحفي، إن "رتلاً كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة من العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين، تعرض لانفجار عبوة ناسفة".
وأضافت، أن "الاستهداف كان بين جسري 15 - 16 ضمن قاطع شرطة محافظة بابل جنوب بغداد".

وأشارت إلى أن "الرتل استمر بالحركة نحو وجهته المقصودة دون وجود إصابات".

الرئيسية/ أخبار العالم

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العراق.. استهداف رتل ينقل معدات لقوات التحالف الدولي بعبوة ناسف
سبق

أفادت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الثلاثاء، بأن أحد الأرتال التابعة لقوات التحالف الدولي المنسحبة تعرضت إلى استهداف بعبوة ناسفة وسط البلاد.
وقالت الخلية في بيان صحفي، إن "رتلاً كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة من العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين، تعرض لانفجار عبوة ناسفة".
وأضافت، أن "الاستهداف كان بين جسري 15 - 16 ضمن قاطع شرطة محافظة بابل جنوب بغداد".

وأشارت إلى أن "الرتل استمر بالحركة نحو وجهته المقصودة دون وجود إصابات".

29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442
06:48 PM

العراق.. استهداف رتل ينقل معدات لقوات التحالف الدولي بعبوة ناسف

بين جسري 15 - 16 ضمن قاطع شرطة محافظة بابل جنوب بغداد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الثلاثاء، بأن أحد الأرتال التابعة لقوات التحالف الدولي المنسحبة تعرضت إلى استهداف بعبوة ناسفة وسط البلاد.
وقالت الخلية في بيان صحفي، إن "رتلاً كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة من العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين، تعرض لانفجار عبوة ناسفة".
وأضافت، أن "الاستهداف كان بين جسري 15 - 16 ضمن قاطع شرطة محافظة بابل جنوب بغداد".

وأشارت إلى أن "الرتل استمر بالحركة نحو وجهته المقصودة دون وجود إصابات".

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