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رئاسة الحرمين تطلق برنامج "إضاءات فكرية بلغتك"

يهدف إلى إيصال رسالة الحرمين الشريفين التوعوية

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال برنامج "إضاءات فكرية بلغتك".

وقال مدير إدارة الأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام الشيخ علي النافعي: هذا البرنامج يهدف إلى إيصال رسالة الحرمين الشريفين التوعوية.

وأضاف: البرنامج يختص بتعزيز جوانب الأمن الفكري ونشر الوسطية والاعتدال ومواجهة الانحرافات الفكرية من خلال الرسائل التوعوية باللغات العالمية التي يزخر بها النتاج الفكري والعلمي للرئاسة والمتمثلة في الإصدارات والخطب والدروس والدورات.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئاسة الحرمين تطلق برنامج "إضاءات فكرية بلغتك"
سبق

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال برنامج "إضاءات فكرية بلغتك".

وقال مدير إدارة الأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام الشيخ علي النافعي: هذا البرنامج يهدف إلى إيصال رسالة الحرمين الشريفين التوعوية.

وأضاف: البرنامج يختص بتعزيز جوانب الأمن الفكري ونشر الوسطية والاعتدال ومواجهة الانحرافات الفكرية من خلال الرسائل التوعوية باللغات العالمية التي يزخر بها النتاج الفكري والعلمي للرئاسة والمتمثلة في الإصدارات والخطب والدروس والدورات.

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
03:31 PM

رئاسة الحرمين تطلق برنامج "إضاءات فكرية بلغتك"

يهدف إلى إيصال رسالة الحرمين الشريفين التوعوية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال برنامج "إضاءات فكرية بلغتك".

وقال مدير إدارة الأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام الشيخ علي النافعي: هذا البرنامج يهدف إلى إيصال رسالة الحرمين الشريفين التوعوية.

وأضاف: البرنامج يختص بتعزيز جوانب الأمن الفكري ونشر الوسطية والاعتدال ومواجهة الانحرافات الفكرية من خلال الرسائل التوعوية باللغات العالمية التي يزخر بها النتاج الفكري والعلمي للرئاسة والمتمثلة في الإصدارات والخطب والدروس والدورات.

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