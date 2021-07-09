شاهد.. صور من السبعينيات توثق فخامة العمار السعودي للحرم المكي

تظهر روعة التصاميم لعمارة الحرم المكي على مر العصور

‏يعلم كل مطلع على مصادر تاريخ عمارة الحرم المكي على مر العصور، أن ما مر على المسجد الحرام توسعة ضخمة في مبانيها، وأكثر فخامة بالتصميم كما حدث في التوسعة السعودية في السبعينيات الهجرية.



ويؤكد المهتم بالتاريخ إسماعيل البركاتي، أنه لم يمر بعد عمارة المهدي العباسي (167هـ) على الحرم مثل التوسعات السعودية، وأولها في عهد الملك سعود-رحمه الله، وتتجلى روعة وفخامة العمارة الإسلامية لأروقة الحرم المكي في صور التقطت أواخر السبعينيات الهجرية.