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شاهد .. بواكير النباتات البرية تكسو "روضة السبلة" وتجذب المتنزهين

تَحفّها الكثبان الرملية والنباتات وتصب بها أودية "مرخ" و"النوم"

بدأت بواكير النباتات البرية تكسو روضة "السبلة" في الزلفي، بالخضرة، وسط اهتمام الأهالي بحمايتها من دخول المركبات والحيوانات؛ إذ إنهم على موعد مميز مع الروضة المحفوفة بالكثبان الرملية، التي جمعت بين روعة الروض الأخضر وجمال الكثبان الرملية.

وتفصيلاً، رصد المصور سلطان المنيع، بعدسته تلك المناظر الطبيعية الخلابة، وخص بها قراء ومتابعي "سبق"، حيث تعتبر روضة "السبلة" مقصداً لأهالي محافظة الزلفي والمناطق والمحافظات القريبة منها؛ إذ تنتشر فيها المخيمات التي تستهوي محبي البر.

وتقع روضة السبلة شمال شرق الزلفي، وتَبعُد عن المحافظة مسافة 15كم، وتقع على طريق الزلفي الأرطاوية، ويصب فيها عدد من الأودية والشعاب؛ أشهرها وادي مرخ ووادي النوم.

روضة السبلة الزلفي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. بواكير النباتات البرية تكسو "روضة السبلة" وتجذب المتنزهين
سبق

بدأت بواكير النباتات البرية تكسو روضة "السبلة" في الزلفي، بالخضرة، وسط اهتمام الأهالي بحمايتها من دخول المركبات والحيوانات؛ إذ إنهم على موعد مميز مع الروضة المحفوفة بالكثبان الرملية، التي جمعت بين روعة الروض الأخضر وجمال الكثبان الرملية.

وتفصيلاً، رصد المصور سلطان المنيع، بعدسته تلك المناظر الطبيعية الخلابة، وخص بها قراء ومتابعي "سبق"، حيث تعتبر روضة "السبلة" مقصداً لأهالي محافظة الزلفي والمناطق والمحافظات القريبة منها؛ إذ تنتشر فيها المخيمات التي تستهوي محبي البر.

وتقع روضة السبلة شمال شرق الزلفي، وتَبعُد عن المحافظة مسافة 15كم، وتقع على طريق الزلفي الأرطاوية، ويصب فيها عدد من الأودية والشعاب؛ أشهرها وادي مرخ ووادي النوم.

10 ديسمبر 2020 - 25 ربيع الآخر 1442
10:59 PM

شاهد .. بواكير النباتات البرية تكسو "روضة السبلة" وتجذب المتنزهين

تَحفّها الكثبان الرملية والنباتات وتصب بها أودية "مرخ" و"النوم"

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فلاح الجوفان - الزلفي
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بدأت بواكير النباتات البرية تكسو روضة "السبلة" في الزلفي، بالخضرة، وسط اهتمام الأهالي بحمايتها من دخول المركبات والحيوانات؛ إذ إنهم على موعد مميز مع الروضة المحفوفة بالكثبان الرملية، التي جمعت بين روعة الروض الأخضر وجمال الكثبان الرملية.

وتفصيلاً، رصد المصور سلطان المنيع، بعدسته تلك المناظر الطبيعية الخلابة، وخص بها قراء ومتابعي "سبق"، حيث تعتبر روضة "السبلة" مقصداً لأهالي محافظة الزلفي والمناطق والمحافظات القريبة منها؛ إذ تنتشر فيها المخيمات التي تستهوي محبي البر.

وتقع روضة السبلة شمال شرق الزلفي، وتَبعُد عن المحافظة مسافة 15كم، وتقع على طريق الزلفي الأرطاوية، ويصب فيها عدد من الأودية والشعاب؛ أشهرها وادي مرخ ووادي النوم.

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