رئيس وزراء العراق يؤدي مناسك العمرة

أدى مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق اليوم، مناسك العمرة.
وكان في استقباله لدى وصوله المسجد الحرام، عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.
أدى مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق اليوم، مناسك العمرة.
وكان في استقباله لدى وصوله المسجد الحرام، عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.
أدى مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق اليوم، مناسك العمرة.
وكان في استقباله لدى وصوله المسجد الحرام، عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.
أدى مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق اليوم، مناسك العمرة.
وكان في استقباله لدى وصوله المسجد الحرام، عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.