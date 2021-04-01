النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئيس وزراء العراق يؤدي مناسك العمرة

كان في استقباله عدد من المسؤولين بالرئاسة

أدى مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق اليوم، مناسك العمرة.

وكان في استقباله لدى وصوله المسجد الحرام، عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رئيس وزراء العراق يؤدي مناسك العمرة
سبق

أدى مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق اليوم، مناسك العمرة.

وكان في استقباله لدى وصوله المسجد الحرام، عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
10:03 AM

رئيس وزراء العراق يؤدي مناسك العمرة

كان في استقباله عدد من المسؤولين بالرئاسة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
1
1,861

أدى مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق اليوم، مناسك العمرة.

وكان في استقباله لدى وصوله المسجد الحرام، عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,743
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,745
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,847
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,021

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

عبدالمحسن الحارثي
التسوُّل يغري الإرهابيين

التسوُّل يغري الإرهابيين

عبدالغني الشيخ
رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان
إنسان مع الحيوانات فقط..!

إنسان مع الحيوانات فقط..!

مها الجبر
أنسنة العمل الحكومي

أنسنة العمل الحكومي

يحيى فقيهي
مشاهير السناب والجهات الحكومية

مشاهير السناب والجهات الحكومية

عبدالرحمن المرشد
المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

علي آل شرمة
تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة