وكان في استقباله لدى وصوله المسجد الحرام، عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.

أدى مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق اليوم، مناسك العمرة.

رئيس وزراء العراق يؤدي مناسك العمرة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-04-01 أدى مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق اليوم، مناسك العمرة. وكان في استقباله لدى وصوله المسجد الحرام، عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442 10:03 AM

رئيس وزراء العراق يؤدي مناسك العمرة كان في استقباله عدد من المسؤولين بالرئاسة





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أدى مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق اليوم، مناسك العمرة.

وكان في استقباله لدى وصوله المسجد الحرام، عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.