السيرة الذاتية للقائم بعمل وزير الحج والعمرة المكلف عصام بن سعيد

حاصل على عدد من الدرجات العلمية ويتمتع بخبرة عملية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم أمراً ملكياً يقضي بتكليف وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، بالقيام بعمل وزير الحج والعمرة، خلفاً للدكتور محمد بن صالح بنتن، المعفى من منصبه.

وكان د. "بن سعيد"، كُلف وزيراً للخدمة المدينة في الفترة بين 2016 وحتى 2017 ووزيراً للإسكان خلال 2015، كما عمل في هيئة الخبراء في مجلس الوزراء باحثاً قانونياً ومساعداً للرئيس ورئيساً للهيئة.

ويحمل د. "بن سعيد" الشهادات العلمية؛ حيث حصل على درجة الدكتوراه في القانون العام بجامعة القاهرة " كلية الحقوق" بتقدير ممتاز، وحصل على درجة الماجستير في القانون الدستوري بجامعة القاهرة، وحصل على درجة البكالوريوس في كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود.

ويتمتع الدكتور عصام بن سعيد بالخبرات العملية، حيث عُين باحثاً قانونياً في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عام 1405هـ، وعين مساعداً لرئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عام 1424هـ، وكُلف بعمل رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء من شهر صفر 1427هـ، وعُين رئيسًا لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء عام 1428هـ.