يُذكر أن إجمالي ما تم إيداعه للمستفيدين من الدعم المخصص، 107 مليارات ريال سعودي منذ انطلاقة البرنامج حتى الدفعة الـ48 لشهر نوفمبر.

وأوضح البرنامج أن عمليات الإيداع في حسابات المستفيدين سوف تستمر حتى نهاية اليوم الخميس.

أعلن برنامج حساب المواطن، بدء إيداع الدفعة الـ49 من الدعم المخصص لشهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

حساب المواطن: بدء إيداع الدعم المخصص لشهر ديسمبر صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-09 أعلن برنامج حساب المواطن، بدء إيداع الدفعة الـ49 من الدعم المخصص لشهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم. وأوضح البرنامج أن عمليات الإيداع في حسابات المستفيدين سوف تستمر حتى نهاية اليوم الخميس. يُذكر أن إجمالي ما تم إيداعه للمستفيدين من الدعم المخصص، 107 مليارات ريال سعودي منذ انطلاقة البرنامج حتى الدفعة الـ48 لشهر نوفمبر.

09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443 09:23 AM

حساب المواطن: بدء إيداع الدعم المخصص لشهر ديسمبر البرنامج أكد أن عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم الخميس





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أعلن برنامج حساب المواطن، بدء إيداع الدفعة الـ49 من الدعم المخصص لشهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وأوضح البرنامج أن عمليات الإيداع في حسابات المستفيدين سوف تستمر حتى نهاية اليوم الخميس.

يُذكر أن إجمالي ما تم إيداعه للمستفيدين من الدعم المخصص، 107 مليارات ريال سعودي منذ انطلاقة البرنامج حتى الدفعة الـ48 لشهر نوفمبر.