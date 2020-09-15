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"تعليم الرياض" تنفّذ دورات تدريبية مجانية عن بُعد عبر برنامج "zoom"

3 أيام كل أسبوع حول فن الإتيكيت الوظيفي وأساسيات الإدارة وقيادة المرأة الفاعلة

تنفذ مراكز الأحياء التابعة لتعليم الرياض "بنات"، عددًا من الدورات التدريبية المجانية عن بُعد عبر برنامج zoom، ضِمن برنامج إدارة التعليم المستمر للبنات "برامج الحي المتعلم في ظل كورونا".

وتستمر الدورات ثلاثة أيام من كل أسبوع، ومدتها ساعة، في موضوعات: فن الإتكيت الوظيفي، والمكاتب التنفيذية، وأساسيات الإدارة، وقيادة المرأة الفاعلة.

وأكدت المسؤولة عن الحي المتعلم الدكتورة سارة الرميح، أن الهدف من هذه الدورات، هو تزويد المتدربات بالمهارات اللازمة لهن في بعض المجالات الوظيفية، مثل السكرتارية، وفن التعامل، وأساسيات الإدارة والحاسب الآلي، وفن الإتيكيت والإدارة الفاعلة، وغيرها من الدورات الهادفة إلى تحقق أهداف الأحياء المتعلمة من زيادة الوعي وتحقيق الذات، وزيادة العلوم والمهارات،

والوصول إلى سوق العمل.

جدير بالذكر أن إدارة التعليم المستمر تنفذ هذه البرامج تزامنًا مع اليوم العالمي لمحو الأمية ٢٠٢٠، تحت مسمى برامج الأحياء المتعلمة في زمن كورونا لجميع فئات المجتمع من السيدات.

تعليم الرياض الدورات التدريبية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم الرياض" تنفّذ دورات تدريبية مجانية عن بُعد عبر برنامج "zoom"
سبق

تنفذ مراكز الأحياء التابعة لتعليم الرياض "بنات"، عددًا من الدورات التدريبية المجانية عن بُعد عبر برنامج zoom، ضِمن برنامج إدارة التعليم المستمر للبنات "برامج الحي المتعلم في ظل كورونا".

وتستمر الدورات ثلاثة أيام من كل أسبوع، ومدتها ساعة، في موضوعات: فن الإتكيت الوظيفي، والمكاتب التنفيذية، وأساسيات الإدارة، وقيادة المرأة الفاعلة.

وأكدت المسؤولة عن الحي المتعلم الدكتورة سارة الرميح، أن الهدف من هذه الدورات، هو تزويد المتدربات بالمهارات اللازمة لهن في بعض المجالات الوظيفية، مثل السكرتارية، وفن التعامل، وأساسيات الإدارة والحاسب الآلي، وفن الإتيكيت والإدارة الفاعلة، وغيرها من الدورات الهادفة إلى تحقق أهداف الأحياء المتعلمة من زيادة الوعي وتحقيق الذات، وزيادة العلوم والمهارات،

والوصول إلى سوق العمل.

جدير بالذكر أن إدارة التعليم المستمر تنفذ هذه البرامج تزامنًا مع اليوم العالمي لمحو الأمية ٢٠٢٠، تحت مسمى برامج الأحياء المتعلمة في زمن كورونا لجميع فئات المجتمع من السيدات.

15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
01:58 PM

"تعليم الرياض" تنفّذ دورات تدريبية مجانية عن بُعد عبر برنامج "zoom"

3 أيام كل أسبوع حول فن الإتيكيت الوظيفي وأساسيات الإدارة وقيادة المرأة الفاعلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنفذ مراكز الأحياء التابعة لتعليم الرياض "بنات"، عددًا من الدورات التدريبية المجانية عن بُعد عبر برنامج zoom، ضِمن برنامج إدارة التعليم المستمر للبنات "برامج الحي المتعلم في ظل كورونا".

وتستمر الدورات ثلاثة أيام من كل أسبوع، ومدتها ساعة، في موضوعات: فن الإتكيت الوظيفي، والمكاتب التنفيذية، وأساسيات الإدارة، وقيادة المرأة الفاعلة.

وأكدت المسؤولة عن الحي المتعلم الدكتورة سارة الرميح، أن الهدف من هذه الدورات، هو تزويد المتدربات بالمهارات اللازمة لهن في بعض المجالات الوظيفية، مثل السكرتارية، وفن التعامل، وأساسيات الإدارة والحاسب الآلي، وفن الإتيكيت والإدارة الفاعلة، وغيرها من الدورات الهادفة إلى تحقق أهداف الأحياء المتعلمة من زيادة الوعي وتحقيق الذات، وزيادة العلوم والمهارات،

والوصول إلى سوق العمل.

جدير بالذكر أن إدارة التعليم المستمر تنفذ هذه البرامج تزامنًا مع اليوم العالمي لمحو الأمية ٢٠٢٠، تحت مسمى برامج الأحياء المتعلمة في زمن كورونا لجميع فئات المجتمع من السيدات.

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