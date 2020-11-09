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فيديو مرعب.. كيف انتهى طفل في مأزق غريب بين جدارين؟!

فريق الإنقاذ: استمر في الصراخ والبكاء رغم محاولات تهدئته

"انتبهوا لأطفالكم وراقبوا حركتهم جيدًا"، فقد كان طفل صيني يبلغ من العمر عامًا واحدًا يطارد كلبًا صغيرًا، حين وجد نفسه في مأزق غريب محاصرًا بين جدارين في فجوة لا تزيد عن 20 سنتيمترًا، وعندها انطلق في البكاء والصراخ.

ونقلت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، عن قسم الإطفاء بمحافظة هاينان جنوبي الصين،

أن الحادث وقع حوالي الساعة 10:30 صباح يوم الأربعاء الماضي.

وقد تلقى قسم الإطفاء بلاغًا من أم الطفل الذي لم يعلن عن هويته، بأنه محاصر في بقعة عميقة بين الجدار الخارجي لمبنى سكني، وجدار مجاور، وأن المسافة بين الجدارين لا تزيد عن 20 سنتيمترًا، ولا يستطيع الطفل التحرك فيها، ولهذا استمر في الصراخ والبكاء رغم محاولات أمه لتهدئته.

وفور تلقى البلاغ، وصلت سيارتا إطفاء و 11 رجلاً من فريق الإنقاذ إلى مكان الحادث، وقاموا بإنزال حبل للطفل الذي أمسك به وبدأ يتحرك ببطء شديد نحو نهاية الجدار بالخارج، بتشجيع من الرجال ومن أمه، حتى اقترب من مكان الخروج، فامتدت يد الأم واستطاعت الإمساك به.

وحسب فريق الإنقاذ، فقد نجا الطفل من الحادث دون أن يصاب بأذى.

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فيديو مرعب.. كيف انتهى طفل في مأزق غريب بين جدارين؟!
سبق

"انتبهوا لأطفالكم وراقبوا حركتهم جيدًا"، فقد كان طفل صيني يبلغ من العمر عامًا واحدًا يطارد كلبًا صغيرًا، حين وجد نفسه في مأزق غريب محاصرًا بين جدارين في فجوة لا تزيد عن 20 سنتيمترًا، وعندها انطلق في البكاء والصراخ.

ونقلت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، عن قسم الإطفاء بمحافظة هاينان جنوبي الصين،

أن الحادث وقع حوالي الساعة 10:30 صباح يوم الأربعاء الماضي.

وقد تلقى قسم الإطفاء بلاغًا من أم الطفل الذي لم يعلن عن هويته، بأنه محاصر في بقعة عميقة بين الجدار الخارجي لمبنى سكني، وجدار مجاور، وأن المسافة بين الجدارين لا تزيد عن 20 سنتيمترًا، ولا يستطيع الطفل التحرك فيها، ولهذا استمر في الصراخ والبكاء رغم محاولات أمه لتهدئته.

وفور تلقى البلاغ، وصلت سيارتا إطفاء و 11 رجلاً من فريق الإنقاذ إلى مكان الحادث، وقاموا بإنزال حبل للطفل الذي أمسك به وبدأ يتحرك ببطء شديد نحو نهاية الجدار بالخارج، بتشجيع من الرجال ومن أمه، حتى اقترب من مكان الخروج، فامتدت يد الأم واستطاعت الإمساك به.

وحسب فريق الإنقاذ، فقد نجا الطفل من الحادث دون أن يصاب بأذى.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
05:11 PM

فيديو مرعب.. كيف انتهى طفل في مأزق غريب بين جدارين؟!

فريق الإنقاذ: استمر في الصراخ والبكاء رغم محاولات تهدئته

A A A
أيمن حسن - الرياض
2
7,298

"انتبهوا لأطفالكم وراقبوا حركتهم جيدًا"، فقد كان طفل صيني يبلغ من العمر عامًا واحدًا يطارد كلبًا صغيرًا، حين وجد نفسه في مأزق غريب محاصرًا بين جدارين في فجوة لا تزيد عن 20 سنتيمترًا، وعندها انطلق في البكاء والصراخ.

ونقلت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، عن قسم الإطفاء بمحافظة هاينان جنوبي الصين،

أن الحادث وقع حوالي الساعة 10:30 صباح يوم الأربعاء الماضي.

وقد تلقى قسم الإطفاء بلاغًا من أم الطفل الذي لم يعلن عن هويته، بأنه محاصر في بقعة عميقة بين الجدار الخارجي لمبنى سكني، وجدار مجاور، وأن المسافة بين الجدارين لا تزيد عن 20 سنتيمترًا، ولا يستطيع الطفل التحرك فيها، ولهذا استمر في الصراخ والبكاء رغم محاولات أمه لتهدئته.

وفور تلقى البلاغ، وصلت سيارتا إطفاء و 11 رجلاً من فريق الإنقاذ إلى مكان الحادث، وقاموا بإنزال حبل للطفل الذي أمسك به وبدأ يتحرك ببطء شديد نحو نهاية الجدار بالخارج، بتشجيع من الرجال ومن أمه، حتى اقترب من مكان الخروج، فامتدت يد الأم واستطاعت الإمساك به.

وحسب فريق الإنقاذ، فقد نجا الطفل من الحادث دون أن يصاب بأذى.

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