النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حرس الحدود يحبط تهريب 1.5 طن حشيش في المناطق الجنوبية

المتورطون 79 شخصًا من جنسيات مختلفة وتقرر توقيفهم نظامًا

أعلن المتحدث الرسمي باسم حرس الحدود، المقدم مسفر بن غنّام القريني؛ أن المتابعة المستمرّة لمحاولات تهريب المواد المخدّرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت، خلال شهر ربيع الثاني من عام ١٤٤١هـ، عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه ١٣٢٦ كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وتم القبض على ٧٩ شخصًا متورطًا؛ بينهم ٥٤ متهمًا من الجنسية الإثيوبية، و١٦ من الجنسية اليمنية، وخمسة متهمين من الجنسية الصومالية، وأربعة متهمين من الجنسية السعودية، بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.

وقال "القريني": أحيل المتهمون والمواد المخدرة التي كانت بحوزتهم، إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

حرس الحدود تهريب المواد المخدّرة المناطق الجنوبية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حرس الحدود يحبط تهريب 1.5 طن حشيش في المناطق الجنوبية
سبق

أعلن المتحدث الرسمي باسم حرس الحدود، المقدم مسفر بن غنّام القريني؛ أن المتابعة المستمرّة لمحاولات تهريب المواد المخدّرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت، خلال شهر ربيع الثاني من عام ١٤٤١هـ، عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه ١٣٢٦ كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وتم القبض على ٧٩ شخصًا متورطًا؛ بينهم ٥٤ متهمًا من الجنسية الإثيوبية، و١٦ من الجنسية اليمنية، وخمسة متهمين من الجنسية الصومالية، وأربعة متهمين من الجنسية السعودية، بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.

وقال "القريني": أحيل المتهمون والمواد المخدرة التي كانت بحوزتهم، إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

27 ديسمبر 2019 - 1 جمادى الأول 1441
04:46 PM

حرس الحدود يحبط تهريب 1.5 طن حشيش في المناطق الجنوبية

المتورطون 79 شخصًا من جنسيات مختلفة وتقرر توقيفهم نظامًا

A A A
ذياب الشمري - الرياض
1
596

أعلن المتحدث الرسمي باسم حرس الحدود، المقدم مسفر بن غنّام القريني؛ أن المتابعة المستمرّة لمحاولات تهريب المواد المخدّرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت، خلال شهر ربيع الثاني من عام ١٤٤١هـ، عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه ١٣٢٦ كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وتم القبض على ٧٩ شخصًا متورطًا؛ بينهم ٥٤ متهمًا من الجنسية الإثيوبية، و١٦ من الجنسية اليمنية، وخمسة متهمين من الجنسية الصومالية، وأربعة متهمين من الجنسية السعودية، بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.

وقال "القريني": أحيل المتهمون والمواد المخدرة التي كانت بحوزتهم، إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,893
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,520
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,888
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,403

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة