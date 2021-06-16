حتى غير الملقّحين.. الاتحاد الأوروبي يوافق على عودة السياح الأميركيين

توسيع قائمة الدول المستثناة من حظر السفر

أعطى الاتحاد الأوروبي، اليوم (الأربعاء)، الضوء الأخضر لعودة السياح الأميركيين حتى غير الملقّحين، ويفترض أن يقر حزم الإنعاش الوطنية الأولى للتخفيف من الضرر الاقتصادي الذي أحدثه الوباء.

وذكرت مصادر أوروبية أنه مع اقتراب العطلة الصيفية أعطى مفوضو دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين الضوء الأخضر لإضافة الولايات المتحدة إلى قائمة البلدان والأقاليم التي يمكن دخول مسافريها حتى لو لم يحصلوا على اللقاح إلى الاتحاد الأوروبي؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضافت أنه جرى توسيع قائمة الدول المستثناة من الحظر المرتبط بالسفر لتشمل ألبانيا ومقدونيا الشمالية وصربيا ولبنان والولايات المتحدة وتايوان وماكاو وهونغ كونغ.

وأغلق الاتحاد الأوروبي حدوده الخارجية للسفر غير الضروري منذ مارس (آذار)، ووضع على مدى العام الماضي قائمة تحدّث دوريًّا، تشمل الدول غير الأعضاء التي يسمح للمقيمين فيها بالسفر إلى أوروبا.