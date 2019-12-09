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أمير الجوف يطلع على مراحل بدء مشروع طاقة الرياح بدومة الجندل

يُتوقع أن يبدأ المشروع بتوليد الطاقة نهاية الربع الأخير من عام 2020

استقبل الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف؛ بمكتبه في الإمارة اليوم، التحالف المطور لمشروع طاقة الرياح في دومة الجندل، الذي يضم الرئيس التنفيذي لشركة مصدر الإماراتية محمد الرمحي؛ والرئيس التنفيذي لشركة نسما القابضة فيصل التركي؛ وممثلين عن شركة إي دي إف الفرنسية.

واستعرض أمير منطقة الجوف مراحل المشروع الذي بدأ العمل به منتصف السنة الميلادية الحالية 2019م، ومن المتوقع أن يبدأ المشروع بتوليد الطاقة نهاية الربع الأخير من عام 2020م، وهو ضمن أهداف رؤية2030 لتنويع مصادر الطاقة بالمملكة.

وتعد المحطة الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية والأكبر على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 400 ميجاواط، وتستهدف تغذية 70 ألف منزل بالطاقة الكهربائية، وتُعد منافسة للطاقة التقليدية من ناحية التكلفة، كما أن المشروع سيسهم في المحافظة على البيئة ويعزز قدراتها على توفير الكهرباء لجميع الاستخدامات في المملكة، عدا فرص وظيفية للشباب والفتيات في المنطقة سواء في مراحل البناء أو في التشغيل والصيانة.

الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز مشروع طاقة الرياح في دومة الجندل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الجوف يطلع على مراحل بدء مشروع طاقة الرياح بدومة الجندل
سبق

استقبل الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف؛ بمكتبه في الإمارة اليوم، التحالف المطور لمشروع طاقة الرياح في دومة الجندل، الذي يضم الرئيس التنفيذي لشركة مصدر الإماراتية محمد الرمحي؛ والرئيس التنفيذي لشركة نسما القابضة فيصل التركي؛ وممثلين عن شركة إي دي إف الفرنسية.

واستعرض أمير منطقة الجوف مراحل المشروع الذي بدأ العمل به منتصف السنة الميلادية الحالية 2019م، ومن المتوقع أن يبدأ المشروع بتوليد الطاقة نهاية الربع الأخير من عام 2020م، وهو ضمن أهداف رؤية2030 لتنويع مصادر الطاقة بالمملكة.

وتعد المحطة الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية والأكبر على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 400 ميجاواط، وتستهدف تغذية 70 ألف منزل بالطاقة الكهربائية، وتُعد منافسة للطاقة التقليدية من ناحية التكلفة، كما أن المشروع سيسهم في المحافظة على البيئة ويعزز قدراتها على توفير الكهرباء لجميع الاستخدامات في المملكة، عدا فرص وظيفية للشباب والفتيات في المنطقة سواء في مراحل البناء أو في التشغيل والصيانة.

09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
12:33 PM

أمير الجوف يطلع على مراحل بدء مشروع طاقة الرياح بدومة الجندل

يُتوقع أن يبدأ المشروع بتوليد الطاقة نهاية الربع الأخير من عام 2020

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سكاكا
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استقبل الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف؛ بمكتبه في الإمارة اليوم، التحالف المطور لمشروع طاقة الرياح في دومة الجندل، الذي يضم الرئيس التنفيذي لشركة مصدر الإماراتية محمد الرمحي؛ والرئيس التنفيذي لشركة نسما القابضة فيصل التركي؛ وممثلين عن شركة إي دي إف الفرنسية.

واستعرض أمير منطقة الجوف مراحل المشروع الذي بدأ العمل به منتصف السنة الميلادية الحالية 2019م، ومن المتوقع أن يبدأ المشروع بتوليد الطاقة نهاية الربع الأخير من عام 2020م، وهو ضمن أهداف رؤية2030 لتنويع مصادر الطاقة بالمملكة.

وتعد المحطة الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية والأكبر على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 400 ميجاواط، وتستهدف تغذية 70 ألف منزل بالطاقة الكهربائية، وتُعد منافسة للطاقة التقليدية من ناحية التكلفة، كما أن المشروع سيسهم في المحافظة على البيئة ويعزز قدراتها على توفير الكهرباء لجميع الاستخدامات في المملكة، عدا فرص وظيفية للشباب والفتيات في المنطقة سواء في مراحل البناء أو في التشغيل والصيانة.

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