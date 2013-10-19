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اختتام فعاليات دورة المهارات الأساسية للجراحة بمستشفى قوى الأمن بالدمام

تستهدف رفع كفاءة أطباء هذا التخصص وتوفير السلامة للمرضى

نظمت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، دورة المهارات الأساسية للجراحة (Boss course) الخامسة لهذا العام على مستوى المملكة، وذلك في مستشفى قوى الأمن بالدمام.

وتستهدف الدورة رفع كفاءة أطباء التخصصات الجراحية وتوفير أعلى مستويات الأمان والسلامة للمرضى، كما تمثل رافداً أساسياً للقطاع الطبي لتأهيل الأطباء حديثي التخرج وصقل مهاراتهم، إضافة لكونها تواكب أحدث التطورات في مجال الجراحة والمحاكاة الطبية في التعليم الطبي.

يشار إلى أن الدورة معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع (30) ساعة تدريبية، وشهدت حضور (10) مشاركين من الأطباء المقيمين، كما بلغ عدد المدربين (10) استشاريين من تخصصات الجراحة العامة، النساء والولادة، جراحة التجميل، وجراحة العظام. وهذه الدورة الـ (195) لمراكز الجراحة الأساسية في الخدمات الطبية، حيث تقام الدورات في (7) مراكز مختلفة بالمملكة.

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اختتام فعاليات دورة المهارات الأساسية للجراحة بمستشفى قوى الأمن بالدمام
سبق

نظمت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، دورة المهارات الأساسية للجراحة (Boss course) الخامسة لهذا العام على مستوى المملكة، وذلك في مستشفى قوى الأمن بالدمام.

وتستهدف الدورة رفع كفاءة أطباء التخصصات الجراحية وتوفير أعلى مستويات الأمان والسلامة للمرضى، كما تمثل رافداً أساسياً للقطاع الطبي لتأهيل الأطباء حديثي التخرج وصقل مهاراتهم، إضافة لكونها تواكب أحدث التطورات في مجال الجراحة والمحاكاة الطبية في التعليم الطبي.

يشار إلى أن الدورة معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع (30) ساعة تدريبية، وشهدت حضور (10) مشاركين من الأطباء المقيمين، كما بلغ عدد المدربين (10) استشاريين من تخصصات الجراحة العامة، النساء والولادة، جراحة التجميل، وجراحة العظام. وهذه الدورة الـ (195) لمراكز الجراحة الأساسية في الخدمات الطبية، حيث تقام الدورات في (7) مراكز مختلفة بالمملكة.

19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع الأول 1443
10:35 PM

اختتام فعاليات دورة المهارات الأساسية للجراحة بمستشفى قوى الأمن بالدمام

تستهدف رفع كفاءة أطباء هذا التخصص وتوفير السلامة للمرضى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظمت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، دورة المهارات الأساسية للجراحة (Boss course) الخامسة لهذا العام على مستوى المملكة، وذلك في مستشفى قوى الأمن بالدمام.

وتستهدف الدورة رفع كفاءة أطباء التخصصات الجراحية وتوفير أعلى مستويات الأمان والسلامة للمرضى، كما تمثل رافداً أساسياً للقطاع الطبي لتأهيل الأطباء حديثي التخرج وصقل مهاراتهم، إضافة لكونها تواكب أحدث التطورات في مجال الجراحة والمحاكاة الطبية في التعليم الطبي.

يشار إلى أن الدورة معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع (30) ساعة تدريبية، وشهدت حضور (10) مشاركين من الأطباء المقيمين، كما بلغ عدد المدربين (10) استشاريين من تخصصات الجراحة العامة، النساء والولادة، جراحة التجميل، وجراحة العظام. وهذه الدورة الـ (195) لمراكز الجراحة الأساسية في الخدمات الطبية، حيث تقام الدورات في (7) مراكز مختلفة بالمملكة.

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