النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 421 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 561 خلال الـ24 ساعة الماضية

الطائف: 5 إصابات جديدة بـ"كورونا" وتعافي 8 أشخاص

الحصيلة الإجمالية لعدد الإصابات تصل إلى 10,936 حالة

سجلت "الطائف" خمس إصابات جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات منذُ بدء الجائحة 10,936 إصابة.

وبلغ عدد حالات التعافي من بين المصابين 10,590 حالة تعافٍ، بعد تسجيل ثماني حالات شفاء جديدة.

ولم تُسجَل حالات وفاة جديدة، وظل إجمالي حالات الوفاة عند 209 حالات، فيما بلغَ إجمالي الحالات النشطة 137 حالة ما زالت تتلقى الرعاية الطبية

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الطائف: 5 إصابات جديدة بـ"كورونا" وتعافي 8 أشخاص
سبق

سجلت "الطائف" خمس إصابات جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات منذُ بدء الجائحة 10,936 إصابة.

وبلغ عدد حالات التعافي من بين المصابين 10,590 حالة تعافٍ، بعد تسجيل ثماني حالات شفاء جديدة.

ولم تُسجَل حالات وفاة جديدة، وظل إجمالي حالات الوفاة عند 209 حالات، فيما بلغَ إجمالي الحالات النشطة 137 حالة ما زالت تتلقى الرعاية الطبية

08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442
04:56 PM

الطائف: 5 إصابات جديدة بـ"كورونا" وتعافي 8 أشخاص

الحصيلة الإجمالية لعدد الإصابات تصل إلى 10,936 حالة

A A A
فهد العتيبي - الطائف
0
162

سجلت "الطائف" خمس إصابات جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات منذُ بدء الجائحة 10,936 إصابة.

وبلغ عدد حالات التعافي من بين المصابين 10,590 حالة تعافٍ، بعد تسجيل ثماني حالات شفاء جديدة.

ولم تُسجَل حالات وفاة جديدة، وظل إجمالي حالات الوفاة عند 209 حالات، فيما بلغَ إجمالي الحالات النشطة 137 حالة ما زالت تتلقى الرعاية الطبية

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,730
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,350
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,628
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,212

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي
زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

عبدالرحمن المرشد
المعلم فقط..

المعلم فقط..

خالد الشبانة
محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

د. بشير الصم
أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

محمد الصيعري
المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

عبدالرحمن المرشد
يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

علي آل شرمة
موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

حسن آل عمير
جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة