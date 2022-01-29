بعد رحيل "إيغالو".. الشباب يتعاقد مع لاعب الهلال "فييتو"

ظفر نادي الشباب مساء اليوم السبت بخدمات المحترف الأرجنتيني "لوسيانو فييتو" القادم من نادي الهلال مع نهاية "الميركاتو الشتوي".



ووافقت الإدارة الهلالية على إعارة "فييتو" للشباب حتى نهاية الموسم الحالي.



وفي المقابل وافقت إدارة الشباب في وقت سابق من مساء اليوم على العرض المقدم من نادي الهلال لشراء عقد مهاجمه هداف الدوري، النيجيري "إيغالو".



يُذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي الشباب تراجع إلى المركز الثالث في سُلَّم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 نقطة، وتنتظره -إلى جانب بقية منافسات دوري المحترفين- بطولة الكأس، والعودة للمشاركة في دوري أبطال آسيا.