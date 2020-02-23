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أمير القصيم يُدشن غدًا حملة مرورية تحت شعارك "حياتك أهم"

لرفع الوعي المروري وتثقيف السائقين

يدشن أمير منطقة القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، غدًا الاثنين، في مقر الإمارة، حملة مرور القصيم "حياتك أهم".

يأتي ذلك، بالتعاون مع إمارة المنطقة، ومشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتعزيز ثقافة السلامة المرورية لدى أطياف المجتمع.

وقال مدير مرور منطقة القصيم، العميد صالح العواجي: "إن الحملة تهدف إلى المساهمة في تعديل سلوك قائد المركبة، بمعرفة الأخطار المترتبة على ممارسة السلوكيات السلبية، وخاصةً استخدام الهاتف الجوال باليد أثناء القيادة، من خلال برنامج ضبطي وتحفيزي وتوعوي في آن واحد".

وأضاف: "أن ذلك بهدف رفع درجة الوعي، وحث المجتمع على تحمل المسؤولية الشخصية في جانب السلامة لدى أفراد المجتمع محققة الاستدامة في جانب السلامة سلوكيًا وثقافيًا وحضاريًا".

وأكد أن "الحملة التي يدشنها غدًا الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، سيشملها مجموعة من البرامج والفعاليات، تشرف عليها إمارة منطقة القصيم، وينفذها مرور المنطقة، وعدد من القطاعات الحكومية والخاصة وفق خطة شاملة معتمدة، ومنها تدشين جائزة السائق المثالي، وتدشين مركبات المرور السرية الحديثة وإطلاق المسيرة التوعوية".

واعتبر أن إطلاق الحملة لخفض معدلات حوادث السير، عادًا استخدام الأجهزة الذكية أثناء القيادة من أهم أسباب حوادث السيارات حول العالم.

وقدم شكره وتقديره لأمير المنطقة، على تدشينه هذه الحملة التوعوية لقائدي المركبات، منوهًا بجهوده ومتابعته لكل ما يخدم عمل رجال المرور.

أمير القصيم حياتك أهم

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير القصيم يُدشن غدًا حملة مرورية تحت شعارك "حياتك أهم"
سبق

يدشن أمير منطقة القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، غدًا الاثنين، في مقر الإمارة، حملة مرور القصيم "حياتك أهم".

يأتي ذلك، بالتعاون مع إمارة المنطقة، ومشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتعزيز ثقافة السلامة المرورية لدى أطياف المجتمع.

وقال مدير مرور منطقة القصيم، العميد صالح العواجي: "إن الحملة تهدف إلى المساهمة في تعديل سلوك قائد المركبة، بمعرفة الأخطار المترتبة على ممارسة السلوكيات السلبية، وخاصةً استخدام الهاتف الجوال باليد أثناء القيادة، من خلال برنامج ضبطي وتحفيزي وتوعوي في آن واحد".

وأضاف: "أن ذلك بهدف رفع درجة الوعي، وحث المجتمع على تحمل المسؤولية الشخصية في جانب السلامة لدى أفراد المجتمع محققة الاستدامة في جانب السلامة سلوكيًا وثقافيًا وحضاريًا".

وأكد أن "الحملة التي يدشنها غدًا الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، سيشملها مجموعة من البرامج والفعاليات، تشرف عليها إمارة منطقة القصيم، وينفذها مرور المنطقة، وعدد من القطاعات الحكومية والخاصة وفق خطة شاملة معتمدة، ومنها تدشين جائزة السائق المثالي، وتدشين مركبات المرور السرية الحديثة وإطلاق المسيرة التوعوية".

واعتبر أن إطلاق الحملة لخفض معدلات حوادث السير، عادًا استخدام الأجهزة الذكية أثناء القيادة من أهم أسباب حوادث السيارات حول العالم.

وقدم شكره وتقديره لأمير المنطقة، على تدشينه هذه الحملة التوعوية لقائدي المركبات، منوهًا بجهوده ومتابعته لكل ما يخدم عمل رجال المرور.

23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
06:25 PM

أمير القصيم يُدشن غدًا حملة مرورية تحت شعارك "حياتك أهم"

لرفع الوعي المروري وتثقيف السائقين

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بدر العتيبي - القصيم
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يدشن أمير منطقة القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، غدًا الاثنين، في مقر الإمارة، حملة مرور القصيم "حياتك أهم".

يأتي ذلك، بالتعاون مع إمارة المنطقة، ومشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتعزيز ثقافة السلامة المرورية لدى أطياف المجتمع.

وقال مدير مرور منطقة القصيم، العميد صالح العواجي: "إن الحملة تهدف إلى المساهمة في تعديل سلوك قائد المركبة، بمعرفة الأخطار المترتبة على ممارسة السلوكيات السلبية، وخاصةً استخدام الهاتف الجوال باليد أثناء القيادة، من خلال برنامج ضبطي وتحفيزي وتوعوي في آن واحد".

وأضاف: "أن ذلك بهدف رفع درجة الوعي، وحث المجتمع على تحمل المسؤولية الشخصية في جانب السلامة لدى أفراد المجتمع محققة الاستدامة في جانب السلامة سلوكيًا وثقافيًا وحضاريًا".

وأكد أن "الحملة التي يدشنها غدًا الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، سيشملها مجموعة من البرامج والفعاليات، تشرف عليها إمارة منطقة القصيم، وينفذها مرور المنطقة، وعدد من القطاعات الحكومية والخاصة وفق خطة شاملة معتمدة، ومنها تدشين جائزة السائق المثالي، وتدشين مركبات المرور السرية الحديثة وإطلاق المسيرة التوعوية".

واعتبر أن إطلاق الحملة لخفض معدلات حوادث السير، عادًا استخدام الأجهزة الذكية أثناء القيادة من أهم أسباب حوادث السيارات حول العالم.

وقدم شكره وتقديره لأمير المنطقة، على تدشينه هذه الحملة التوعوية لقائدي المركبات، منوهًا بجهوده ومتابعته لكل ما يخدم عمل رجال المرور.

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