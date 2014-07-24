النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشؤون الإسلامية" تبثّ 1,440,000 رسالة توعوية للحجاج

بأكثر من 10 لغات عالمية منذ بدء موسم الحج

بلغ عدد الرسائل النصية التوعوية التي بثتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة؛ أكثر من 1,440,000 رسالة "sms" نصية عبر جميع مشغلي شركات الاتصالات بالمملكة لجوالات جميع الحجاج ومقدمي الخدمة لهم بأكثر من 10 لغات عالمية منذ بدء موسم الحج، في إطار الخطة التنفيذية لأعمال التوعية الإسلامية بالحج لهذا العام.

وبثت الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة "ثالث أيام التشريق" أكثر من 180,000 رسالة، يتضمن محتوى الرسائل فضل طواف الوداع وإنهاء نسك الحج والشكر لله على إتمام النسك؛ حيث بلغ إجمالي ما بثته الوزارة من بداية موسم الحج إلى اليوم أكثر من مليون وأربع مائة ألف رسالة.


وعلى إثرها اختتم برنامج الرسائل الدعوية التوعوية، الذي أطلقته الوزارة تزامناً مع الحج لتوعية ضيوف الرحمن، مراحل الحج وما يحتاجه الحاج من معلومات شرعية في أحكام المناسك اليومية إلى جانب بث عدد من الرسائل التوعوية لحث الحجاج على اتباع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الحج ضيوف الرحمن موسم الحج المشاعر المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الشؤون الإسلامية" تبثّ 1,440,000 رسالة توعوية للحجاج
سبق

بلغ عدد الرسائل النصية التوعوية التي بثتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة؛ أكثر من 1,440,000 رسالة "sms" نصية عبر جميع مشغلي شركات الاتصالات بالمملكة لجوالات جميع الحجاج ومقدمي الخدمة لهم بأكثر من 10 لغات عالمية منذ بدء موسم الحج، في إطار الخطة التنفيذية لأعمال التوعية الإسلامية بالحج لهذا العام.

وبثت الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة "ثالث أيام التشريق" أكثر من 180,000 رسالة، يتضمن محتوى الرسائل فضل طواف الوداع وإنهاء نسك الحج والشكر لله على إتمام النسك؛ حيث بلغ إجمالي ما بثته الوزارة من بداية موسم الحج إلى اليوم أكثر من مليون وأربع مائة ألف رسالة.


وعلى إثرها اختتم برنامج الرسائل الدعوية التوعوية، الذي أطلقته الوزارة تزامناً مع الحج لتوعية ضيوف الرحمن، مراحل الحج وما يحتاجه الحاج من معلومات شرعية في أحكام المناسك اليومية إلى جانب بث عدد من الرسائل التوعوية لحث الحجاج على اتباع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

23 يوليو 2021 - 13 ذو الحجة 1442
05:55 PM
اخر تعديل
24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442
05:15 AM

"الشؤون الإسلامية" تبثّ 1,440,000 رسالة توعوية للحجاج

بأكثر من 10 لغات عالمية منذ بدء موسم الحج

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
223

بلغ عدد الرسائل النصية التوعوية التي بثتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة؛ أكثر من 1,440,000 رسالة "sms" نصية عبر جميع مشغلي شركات الاتصالات بالمملكة لجوالات جميع الحجاج ومقدمي الخدمة لهم بأكثر من 10 لغات عالمية منذ بدء موسم الحج، في إطار الخطة التنفيذية لأعمال التوعية الإسلامية بالحج لهذا العام.

وبثت الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة "ثالث أيام التشريق" أكثر من 180,000 رسالة، يتضمن محتوى الرسائل فضل طواف الوداع وإنهاء نسك الحج والشكر لله على إتمام النسك؛ حيث بلغ إجمالي ما بثته الوزارة من بداية موسم الحج إلى اليوم أكثر من مليون وأربع مائة ألف رسالة.


وعلى إثرها اختتم برنامج الرسائل الدعوية التوعوية، الذي أطلقته الوزارة تزامناً مع الحج لتوعية ضيوف الرحمن، مراحل الحج وما يحتاجه الحاج من معلومات شرعية في أحكام المناسك اليومية إلى جانب بث عدد من الرسائل التوعوية لحث الحجاج على اتباع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,050
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,135
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,462
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,944

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إنسان مرة في السنة

إنسان مرة في السنة

مها الجبر
الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

عبدالمحسن الحارثي
العيد والمرح والتغيير

العيد والمرح والتغيير

غسان محمد عسيلان
للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة