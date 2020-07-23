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حدد تركيا بالاسم.. "ماكرون" يطالب بمعاقبة من يتدخل في الشأن الليبي

شدد على ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار ثم لحل سياسي في ليبيا

طالَبَ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، بمعاقبة "من يتدخلون في ليبيا"، و"منتهكي المجال البحري في شرق المتوسط".

واعتبر ماكرون أنه "سيكون خطأ جسيمًا ترْك أمن شرق المتوسط في يد أطراف أخرى، خصوصًا تركيا".

وبحسب "سكاي نيوز عربية" شدد الرئيس الفرنسي على ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار ثم لحل سياسي في ليبيا.

إيمانويل ماكرون فرنسا تركيا

الرئيسية/ أخبار العالم

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حدد تركيا بالاسم.. "ماكرون" يطالب بمعاقبة من يتدخل في الشأن الليبي
سبق

طالَبَ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، بمعاقبة "من يتدخلون في ليبيا"، و"منتهكي المجال البحري في شرق المتوسط".

واعتبر ماكرون أنه "سيكون خطأ جسيمًا ترْك أمن شرق المتوسط في يد أطراف أخرى، خصوصًا تركيا".

وبحسب "سكاي نيوز عربية" شدد الرئيس الفرنسي على ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار ثم لحل سياسي في ليبيا.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
12:51 PM

حدد تركيا بالاسم.. "ماكرون" يطالب بمعاقبة من يتدخل في الشأن الليبي

شدد على ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار ثم لحل سياسي في ليبيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,448

طالَبَ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، بمعاقبة "من يتدخلون في ليبيا"، و"منتهكي المجال البحري في شرق المتوسط".

واعتبر ماكرون أنه "سيكون خطأ جسيمًا ترْك أمن شرق المتوسط في يد أطراف أخرى، خصوصًا تركيا".

وبحسب "سكاي نيوز عربية" شدد الرئيس الفرنسي على ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار ثم لحل سياسي في ليبيا.

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