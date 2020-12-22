"التجارة" تستدعي 10693 مركبة فورد – لينكولن لخلل في نظام التعليق الخلفي
قد يؤدي إلى صعوبة التوجيه مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حوادث
أعلنت وزارة التجارة استدعاء 10693 مركبة "فورد/ توروس - فليكس"، "لينكولن/ MKT" 2013 - 2017م، بسبب خلل في نظام التعليق الخلفي للمركبة قد يؤدي إلى صعوبة التوجيه، ما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.
ودعت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بتويتر، إلى التحقق من شمول هيكل المركبة من خلال recalls.sa والتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
وزارة التجارة
استدعاء
"التجارة" تستدعي 10693 مركبة فورد – لينكولن لخلل في نظام التعليق الخلفي
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-12-22
أعلنت وزارة التجارة استدعاء 10693 مركبة "فورد/ توروس - فليكس"، "لينكولن/ MKT" 2013 - 2017م، بسبب خلل في نظام التعليق الخلفي للمركبة قد يؤدي إلى صعوبة التوجيه، ما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.
ودعت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بتويتر، إلى التحقق من شمول هيكل المركبة من خلال recalls.sa والتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442
10:56 AM
"التجارة" تستدعي 10693 مركبة فورد – لينكولن لخلل في نظام التعليق الخلفي
قد يؤدي إلى صعوبة التوجيه مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حوادث
أعلنت وزارة التجارة استدعاء 10693 مركبة "فورد/ توروس - فليكس"، "لينكولن/ MKT" 2013 - 2017م، بسبب خلل في نظام التعليق الخلفي للمركبة قد يؤدي إلى صعوبة التوجيه، ما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.
ودعت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بتويتر، إلى التحقق من شمول هيكل المركبة من خلال recalls.sa والتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.