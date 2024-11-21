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الفيحاء يصل إلى الرياض ويختتم تحضيراته للشباب

في افتتاح الجولة العاشرة من الدوري

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء مساء اليوم الخميس إلى مدينة الرياض، حيث أجرى الفريق تمرينه الأخير تحضيرًا لمواجهة نظيره الشباب غدًا الجمعة ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي ستُقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.

واكتفى المدير الفني للفريق "سيماو" بتمارين خفيفة اشتملت على تمارين لياقية وقائية، بالإضافة إلى تمارين ترفيهية قبل أن يختتم المران بمجموعة من الجمل التكتيكية والتسديد على المرمى من الكرات الثابتة وركلات الزاوية والتنظيم الدفاعي والهجومي أثناء ذلك.

الفيحاء الشباب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفيحاء يصل إلى الرياض ويختتم تحضيراته للشباب
سبق

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء مساء اليوم الخميس إلى مدينة الرياض، حيث أجرى الفريق تمرينه الأخير تحضيرًا لمواجهة نظيره الشباب غدًا الجمعة ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي ستُقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.

واكتفى المدير الفني للفريق "سيماو" بتمارين خفيفة اشتملت على تمارين لياقية وقائية، بالإضافة إلى تمارين ترفيهية قبل أن يختتم المران بمجموعة من الجمل التكتيكية والتسديد على المرمى من الكرات الثابتة وركلات الزاوية والتنظيم الدفاعي والهجومي أثناء ذلك.

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
10:18 PM

الفيحاء يصل إلى الرياض ويختتم تحضيراته للشباب

في افتتاح الجولة العاشرة من الدوري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء مساء اليوم الخميس إلى مدينة الرياض، حيث أجرى الفريق تمرينه الأخير تحضيرًا لمواجهة نظيره الشباب غدًا الجمعة ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي ستُقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.

واكتفى المدير الفني للفريق "سيماو" بتمارين خفيفة اشتملت على تمارين لياقية وقائية، بالإضافة إلى تمارين ترفيهية قبل أن يختتم المران بمجموعة من الجمل التكتيكية والتسديد على المرمى من الكرات الثابتة وركلات الزاوية والتنظيم الدفاعي والهجومي أثناء ذلك.

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