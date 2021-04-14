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المفتي العام يؤكد: لقاح "كورونا" ليس مفطراً للصائم

ليس بمعنى الطعام والشراب ويعطى عن طريق العضل

‬ أكد سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أن لقاح كورونا ليس مفطراً للصائم.

وقال سماحته رداً على سؤال، هل لقاح كورونا مفطر للصائم؟: "الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لقاح كورونا ليس مفطراً للصائم؛ لأنه ليس بمعنى الطعام والشراب، وهو لقاح يعطى عن طريق العضل فليس بمفطر".

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المفتي العام يؤكد: لقاح "كورونا" ليس مفطراً للصائم
سبق

‬ أكد سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أن لقاح كورونا ليس مفطراً للصائم.

وقال سماحته رداً على سؤال، هل لقاح كورونا مفطر للصائم؟: "الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لقاح كورونا ليس مفطراً للصائم؛ لأنه ليس بمعنى الطعام والشراب، وهو لقاح يعطى عن طريق العضل فليس بمفطر".

14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442
02:18 PM

المفتي العام يؤكد: لقاح "كورونا" ليس مفطراً للصائم

ليس بمعنى الطعام والشراب ويعطى عن طريق العضل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬ أكد سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أن لقاح كورونا ليس مفطراً للصائم.

وقال سماحته رداً على سؤال، هل لقاح كورونا مفطر للصائم؟: "الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لقاح كورونا ليس مفطراً للصائم؛ لأنه ليس بمعنى الطعام والشراب، وهو لقاح يعطى عن طريق العضل فليس بمفطر".

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