وأضاف اليوم عبر حسابه في "تويتر": ينبغي أن تعزز حرية الرأي والتعبير التسامح والتعايش بين المجتمعات في إطار تكامل وترابط حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة.

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد أن ازدراء الأديان والمعتقدات والإساءة للرموز الدينية دعوة صريحة للكراهية الدينية التي نص القانون الدولي لحقوق الإنسان على حظرها.

"العواد": ازدراء الأديان والإساءة للرموز الدينية دعوة صريحة للكراهية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-10-29 أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد أن ازدراء الأديان والمعتقدات والإساءة للرموز الدينية دعوة صريحة للكراهية الدينية التي نص القانون الدولي لحقوق الإنسان على حظرها. وأضاف اليوم عبر حسابه في "تويتر": ينبغي أن تعزز حرية الرأي والتعبير التسامح والتعايش بين المجتمعات في إطار تكامل وترابط حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة.

29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442 01:10 PM

"العواد": ازدراء الأديان والإساءة للرموز الدينية دعوة صريحة للكراهية قال: ينبغي أن تعزز حرية الرأي والتعبير التسامح والتعايش بين المجتمعات





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أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد أن ازدراء الأديان والمعتقدات والإساءة للرموز الدينية دعوة صريحة للكراهية الدينية التي نص القانون الدولي لحقوق الإنسان على حظرها.

وأضاف اليوم عبر حسابه في "تويتر": ينبغي أن تعزز حرية الرأي والتعبير التسامح والتعايش بين المجتمعات في إطار تكامل وترابط حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة.