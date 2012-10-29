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"العواد": ازدراء الأديان والإساءة للرموز الدينية دعوة صريحة للكراهية

قال: ينبغي أن تعزز حرية الرأي والتعبير التسامح والتعايش بين المجتمعات

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد أن ازدراء الأديان والمعتقدات والإساءة للرموز الدينية دعوة صريحة للكراهية الدينية التي نص القانون الدولي لحقوق الإنسان على حظرها.

وأضاف اليوم عبر حسابه في "تويتر": ينبغي أن تعزز حرية الرأي والتعبير التسامح والتعايش بين المجتمعات في إطار تكامل وترابط حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة.

عواد بن صالح العواد رئيس هيئة حقوق الإنسان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العواد": ازدراء الأديان والإساءة للرموز الدينية دعوة صريحة للكراهية
سبق

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد أن ازدراء الأديان والمعتقدات والإساءة للرموز الدينية دعوة صريحة للكراهية الدينية التي نص القانون الدولي لحقوق الإنسان على حظرها.

وأضاف اليوم عبر حسابه في "تويتر": ينبغي أن تعزز حرية الرأي والتعبير التسامح والتعايش بين المجتمعات في إطار تكامل وترابط حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة.

29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
01:10 PM

"العواد": ازدراء الأديان والإساءة للرموز الدينية دعوة صريحة للكراهية

قال: ينبغي أن تعزز حرية الرأي والتعبير التسامح والتعايش بين المجتمعات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد أن ازدراء الأديان والمعتقدات والإساءة للرموز الدينية دعوة صريحة للكراهية الدينية التي نص القانون الدولي لحقوق الإنسان على حظرها.

وأضاف اليوم عبر حسابه في "تويتر": ينبغي أن تعزز حرية الرأي والتعبير التسامح والتعايش بين المجتمعات في إطار تكامل وترابط حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة.

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