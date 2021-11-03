جازان.. سحب رعدية ممطرة تتواصل حتى 6 مساء
تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتشمل عدة محافظات
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، على محافظات: الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ6 مساءً.
جازان.. سحب رعدية ممطرة تتواصل حتى 6 مساء
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-11-03
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، على محافظات: الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ6 مساءً.
03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
02:29 PM
جازان.. سحب رعدية ممطرة تتواصل حتى 6 مساء
تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتشمل عدة محافظات
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، على محافظات: الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ6 مساءً.