النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

العلاج الأول والوحيد.. أمريكا تعتمد عقار "فيكلوري" علاجاً لفيروس كورونا

مضاد للفيروسات ويعطى للمرضى بالمستشفيات فقط

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) عن الموافقة الكاملة على عقار فيكلوري (ريمديسيفير) الخاص بالشركة الأمريكية (GILEAD) كعلاج فيروس كورونا "كوفيد - 19".

وقالت الشركة في بيان صدر في وقت متأخر اليوم الخميس، إن علاج فيكلوري (ريمديسيفير) مضاد للفيروسات، ويعطى للمرضى في المستشفيات فقط في الوقت الحالي.

وأشار البيان بأن العقار مضاد للفيروسات ويعمل على وقف تكاثر "SARS-CoV-2" المسبب لفيروسات كوفيد - 19، وسبق استخدامه في حالات الطوارئ.

ويعد "فيكلوري" حالياً العلاج الأول والوحيد المعتمد لكوفيد - 19 في الولايات المتحدة، وهو متوفر على نطاق واسع في جميع المستشفيات الأمريكية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
العلاج الأول والوحيد.. أمريكا تعتمد عقار "فيكلوري" علاجاً لفيروس كورونا
سبق

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) عن الموافقة الكاملة على عقار فيكلوري (ريمديسيفير) الخاص بالشركة الأمريكية (GILEAD) كعلاج فيروس كورونا "كوفيد - 19".

وقالت الشركة في بيان صدر في وقت متأخر اليوم الخميس، إن علاج فيكلوري (ريمديسيفير) مضاد للفيروسات، ويعطى للمرضى في المستشفيات فقط في الوقت الحالي.

وأشار البيان بأن العقار مضاد للفيروسات ويعمل على وقف تكاثر "SARS-CoV-2" المسبب لفيروسات كوفيد - 19، وسبق استخدامه في حالات الطوارئ.

ويعد "فيكلوري" حالياً العلاج الأول والوحيد المعتمد لكوفيد - 19 في الولايات المتحدة، وهو متوفر على نطاق واسع في جميع المستشفيات الأمريكية.

23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442
12:00 AM

العلاج الأول والوحيد.. أمريكا تعتمد عقار "فيكلوري" علاجاً لفيروس كورونا

مضاد للفيروسات ويعطى للمرضى بالمستشفيات فقط

A A A
خالد علي - جدة
1
633

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) عن الموافقة الكاملة على عقار فيكلوري (ريمديسيفير) الخاص بالشركة الأمريكية (GILEAD) كعلاج فيروس كورونا "كوفيد - 19".

وقالت الشركة في بيان صدر في وقت متأخر اليوم الخميس، إن علاج فيكلوري (ريمديسيفير) مضاد للفيروسات، ويعطى للمرضى في المستشفيات فقط في الوقت الحالي.

وأشار البيان بأن العقار مضاد للفيروسات ويعمل على وقف تكاثر "SARS-CoV-2" المسبب لفيروسات كوفيد - 19، وسبق استخدامه في حالات الطوارئ.

ويعد "فيكلوري" حالياً العلاج الأول والوحيد المعتمد لكوفيد - 19 في الولايات المتحدة، وهو متوفر على نطاق واسع في جميع المستشفيات الأمريكية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,151
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,623
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,325
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,610

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة