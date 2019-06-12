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إيداع رئيس الوزراء الجزائري السابق السجن

بعد التحقيق معه في قضايا فساد

أمر القضاء الجزائري بإيداع رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى الحبس المؤقت، بعد التحقيق معه في قضايا فساد، حسبما أعلن التلفزيون الحكومي، اليوم (الأربعاء).

ووفقًا لـ"فرانس برس": جاء في شريط عاجل للتلفزيون "إيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى سجن الحراش"، في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية؛ حيث سُجن أيضًا رجال الأعمال: علي حداد، وأسعد ربراب، ومحيي الدين طحكوت، وابنه وأخواه، والإخوة كوليناف.

الرئيسية/ أخبار العالم

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إيداع رئيس الوزراء الجزائري السابق السجن
سبق

أمر القضاء الجزائري بإيداع رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى الحبس المؤقت، بعد التحقيق معه في قضايا فساد، حسبما أعلن التلفزيون الحكومي، اليوم (الأربعاء).

ووفقًا لـ"فرانس برس": جاء في شريط عاجل للتلفزيون "إيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى سجن الحراش"، في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية؛ حيث سُجن أيضًا رجال الأعمال: علي حداد، وأسعد ربراب، ومحيي الدين طحكوت، وابنه وأخواه، والإخوة كوليناف.

12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
08:48 PM

إيداع رئيس الوزراء الجزائري السابق السجن

بعد التحقيق معه في قضايا فساد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أمر القضاء الجزائري بإيداع رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى الحبس المؤقت، بعد التحقيق معه في قضايا فساد، حسبما أعلن التلفزيون الحكومي، اليوم (الأربعاء).

ووفقًا لـ"فرانس برس": جاء في شريط عاجل للتلفزيون "إيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى سجن الحراش"، في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية؛ حيث سُجن أيضًا رجال الأعمال: علي حداد، وأسعد ربراب، ومحيي الدين طحكوت، وابنه وأخواه، والإخوة كوليناف.

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