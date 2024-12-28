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وزير الشؤون الإسلامية يطمئن على صحة متطوع أصيب في أحد مساجد أبها

"آل مزهر": المسؤولون دائمًا قريبون من المواطنين وهو ما تعودنا عليه من قيادتنا الحكيمة

في لفتة أبوية حانية وبادرة كريمة، اطمأن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على صحة المتطوع يحيى علي آل مزهر، الذي تعرض لسقوط من على أحد السلالم داخل مسجد آل بجاد شمال غرب مدينة أبها؛ مما أدى إلى كسر في ساقه أجري له على إثره عملية عاجلة في مستشفي عسير المركزي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الوزير "آل الشيخ" عصر اليوم عقب تلقيه نبأ الحادث الذي وقع للمتطوع "آل مزهر"؛ حيث كلف مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير الشيخ أحمد الخيري بزيارة المصاب والاتصال على الوزير مباشرة؛ للاطمئنان على حالة المصاب وصحته هاتفيًا.

من جانبه شكر "آل مزهر" وزير الشؤون الإسلامية على اللفتة الكريمة والمشاعر الصادقة والنبيلة التي أبداها، والذي سأل الله للمصاب بالشفاء العاجل، وأن يجمع له بين الأجر والعافية، وقال: إن "اتصال الوزير شيء كبير وخفف معاناته، وهي دليل على أن المسؤولين دائمًا قريبون من المواطنين، وهذا ما تعودنا عليه من قيادتنا الحكيمة والمسؤولين في هذا البلد الكريم".

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وزير الشؤون الإسلامية يطمئن على صحة متطوع أصيب في أحد مساجد أبها
سبق

في لفتة أبوية حانية وبادرة كريمة، اطمأن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على صحة المتطوع يحيى علي آل مزهر، الذي تعرض لسقوط من على أحد السلالم داخل مسجد آل بجاد شمال غرب مدينة أبها؛ مما أدى إلى كسر في ساقه أجري له على إثره عملية عاجلة في مستشفي عسير المركزي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الوزير "آل الشيخ" عصر اليوم عقب تلقيه نبأ الحادث الذي وقع للمتطوع "آل مزهر"؛ حيث كلف مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير الشيخ أحمد الخيري بزيارة المصاب والاتصال على الوزير مباشرة؛ للاطمئنان على حالة المصاب وصحته هاتفيًا.

من جانبه شكر "آل مزهر" وزير الشؤون الإسلامية على اللفتة الكريمة والمشاعر الصادقة والنبيلة التي أبداها، والذي سأل الله للمصاب بالشفاء العاجل، وأن يجمع له بين الأجر والعافية، وقال: إن "اتصال الوزير شيء كبير وخفف معاناته، وهي دليل على أن المسؤولين دائمًا قريبون من المواطنين، وهذا ما تعودنا عليه من قيادتنا الحكيمة والمسؤولين في هذا البلد الكريم".

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
06:53 PM
اخر تعديل
28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
10:42 PM

وزير الشؤون الإسلامية يطمئن على صحة متطوع أصيب في أحد مساجد أبها

"آل مزهر": المسؤولون دائمًا قريبون من المواطنين وهو ما تعودنا عليه من قيادتنا الحكيمة

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
6,442

في لفتة أبوية حانية وبادرة كريمة، اطمأن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على صحة المتطوع يحيى علي آل مزهر، الذي تعرض لسقوط من على أحد السلالم داخل مسجد آل بجاد شمال غرب مدينة أبها؛ مما أدى إلى كسر في ساقه أجري له على إثره عملية عاجلة في مستشفي عسير المركزي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الوزير "آل الشيخ" عصر اليوم عقب تلقيه نبأ الحادث الذي وقع للمتطوع "آل مزهر"؛ حيث كلف مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير الشيخ أحمد الخيري بزيارة المصاب والاتصال على الوزير مباشرة؛ للاطمئنان على حالة المصاب وصحته هاتفيًا.

من جانبه شكر "آل مزهر" وزير الشؤون الإسلامية على اللفتة الكريمة والمشاعر الصادقة والنبيلة التي أبداها، والذي سأل الله للمصاب بالشفاء العاجل، وأن يجمع له بين الأجر والعافية، وقال: إن "اتصال الوزير شيء كبير وخفف معاناته، وهي دليل على أن المسؤولين دائمًا قريبون من المواطنين، وهذا ما تعودنا عليه من قيادتنا الحكيمة والمسؤولين في هذا البلد الكريم".

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