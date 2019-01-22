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"تعليم تبوك" تؤخِّر بداية دوام الطلاب حتى التاسعة صباحًا

بسبب ما تمرُّ به المنطقة من أجواء باردة

وجَّه ماجد بن عبد الرحمن القعير، المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، بتأجيل بداية الدوام في المدارس الحكومية والأهلية ورياض الأطفال بنين وبنات؛ لتبدأ الحصة الأولى عند الساعة التاسعة صباحًا خلال الأسبوع القادم من الأحد إلى الخميس من (20-24 / 6 / 1443هـ).

وأكد "القعير" أن هذا القرار يأتي حرصًا على سلامة وصحة أبنائنا طلاب وطالبات المدارس ومنسوبيها نظرًا لما تشهده مدينة تبوك وبعض محافظاتها من انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة.

والمدارس المشمولة في القرار هي المدارس:

1- في داخل تبوك وقرى وهجر تبوك

2- في محافظة حقل وضواحيها

3- في محافظة تيماء وضواحيها

4- في قرى محافظة الوجه (الجو - أبو راكة - النشيفة - البليطيح - الفارعة - أم ضباع)

5- في قرى محافظة أملج (الشبحة- شتات).

تعليم تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم تبوك" تؤخِّر بداية دوام الطلاب حتى التاسعة صباحًا
سبق

وجَّه ماجد بن عبد الرحمن القعير، المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، بتأجيل بداية الدوام في المدارس الحكومية والأهلية ورياض الأطفال بنين وبنات؛ لتبدأ الحصة الأولى عند الساعة التاسعة صباحًا خلال الأسبوع القادم من الأحد إلى الخميس من (20-24 / 6 / 1443هـ).

وأكد "القعير" أن هذا القرار يأتي حرصًا على سلامة وصحة أبنائنا طلاب وطالبات المدارس ومنسوبيها نظرًا لما تشهده مدينة تبوك وبعض محافظاتها من انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة.

والمدارس المشمولة في القرار هي المدارس:

1- في داخل تبوك وقرى وهجر تبوك

2- في محافظة حقل وضواحيها

3- في محافظة تيماء وضواحيها

4- في قرى محافظة الوجه (الجو - أبو راكة - النشيفة - البليطيح - الفارعة - أم ضباع)

5- في قرى محافظة أملج (الشبحة- شتات).

21 يناير 2022 - 18 جمادى الآخر 1443
11:48 PM

"تعليم تبوك" تؤخِّر بداية دوام الطلاب حتى التاسعة صباحًا

بسبب ما تمرُّ به المنطقة من أجواء باردة

A A A
نواف الغضوري - تبوك
2
590

وجَّه ماجد بن عبد الرحمن القعير، المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، بتأجيل بداية الدوام في المدارس الحكومية والأهلية ورياض الأطفال بنين وبنات؛ لتبدأ الحصة الأولى عند الساعة التاسعة صباحًا خلال الأسبوع القادم من الأحد إلى الخميس من (20-24 / 6 / 1443هـ).

وأكد "القعير" أن هذا القرار يأتي حرصًا على سلامة وصحة أبنائنا طلاب وطالبات المدارس ومنسوبيها نظرًا لما تشهده مدينة تبوك وبعض محافظاتها من انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة.

والمدارس المشمولة في القرار هي المدارس:

1- في داخل تبوك وقرى وهجر تبوك

2- في محافظة حقل وضواحيها

3- في محافظة تيماء وضواحيها

4- في قرى محافظة الوجه (الجو - أبو راكة - النشيفة - البليطيح - الفارعة - أم ضباع)

5- في قرى محافظة أملج (الشبحة- شتات).

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