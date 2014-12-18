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قبل انطلاق صافرة نهائي بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021.. تعرف على قائمة الجزائر وتونس

أعلن مدرب منتخب الجزائر "مجيد بوقره" ونظيره مدرب المنتخب التونسي "منذر الكبير"، عن قائمة المنتخبين في نهائي بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021 (النسخة العاشرة) لكرة القدم، التي يحتضنها ملعب البيت، في العاصمة القطرية الدوحة، مساء اليوم السبت.

وضمت قائمة منتخب الجزائر: رايس مبولحي- حسين بن عبادة- إلياس شتي- جمال بلعمري- عبدالقادر بدران- حسام الدين مريزيق- سفيان بن دبكة- ياسين إبراهيمي- طيب مزياني- يوسف بلايلي- بغداد بونجاح.

فيما ضمت قائمة منتخب تونس: معز حسن- محمد دراجي- منتصر طالبي- بلال عيفة- محمد الأمين- حنبعل مجبري- فرجاني ساسي- غيلان الشعلالي- نعيم السليتي- سيف الدين الجزيري- يوسف المساكني.

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قبل انطلاق صافرة نهائي بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021.. تعرف على قائمة الجزائر وتونس
سبق

أعلن مدرب منتخب الجزائر "مجيد بوقره" ونظيره مدرب المنتخب التونسي "منذر الكبير"، عن قائمة المنتخبين في نهائي بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021 (النسخة العاشرة) لكرة القدم، التي يحتضنها ملعب البيت، في العاصمة القطرية الدوحة، مساء اليوم السبت.

وضمت قائمة منتخب الجزائر: رايس مبولحي- حسين بن عبادة- إلياس شتي- جمال بلعمري- عبدالقادر بدران- حسام الدين مريزيق- سفيان بن دبكة- ياسين إبراهيمي- طيب مزياني- يوسف بلايلي- بغداد بونجاح.

فيما ضمت قائمة منتخب تونس: معز حسن- محمد دراجي- منتصر طالبي- بلال عيفة- محمد الأمين- حنبعل مجبري- فرجاني ساسي- غيلان الشعلالي- نعيم السليتي- سيف الدين الجزيري- يوسف المساكني.

18 ديسمبر 2021 - 14 جمادى الأول 1443
06:06 PM

قبل انطلاق صافرة نهائي بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021.. تعرف على قائمة الجزائر وتونس

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أحمد سرور - الرياض
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أعلن مدرب منتخب الجزائر "مجيد بوقره" ونظيره مدرب المنتخب التونسي "منذر الكبير"، عن قائمة المنتخبين في نهائي بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021 (النسخة العاشرة) لكرة القدم، التي يحتضنها ملعب البيت، في العاصمة القطرية الدوحة، مساء اليوم السبت.

وضمت قائمة منتخب الجزائر: رايس مبولحي- حسين بن عبادة- إلياس شتي- جمال بلعمري- عبدالقادر بدران- حسام الدين مريزيق- سفيان بن دبكة- ياسين إبراهيمي- طيب مزياني- يوسف بلايلي- بغداد بونجاح.

فيما ضمت قائمة منتخب تونس: معز حسن- محمد دراجي- منتصر طالبي- بلال عيفة- محمد الأمين- حنبعل مجبري- فرجاني ساسي- غيلان الشعلالي- نعيم السليتي- سيف الدين الجزيري- يوسف المساكني.

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