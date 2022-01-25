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"سعود الطبية” : تسجيل 385 ألف موعد بالعيادات الخارجية خلال العام الماضي

أجرت 12 ألف جراحة بينها 2755 مجدولة و9204 طارئة في عدة مستشفيات

كشفت مدينة الملك سعود الطبية عن عدة أرقام تتعلق بالخدمات الطبية، خلال العام الميلادي الماضي، حيث شهدت العيادات الخارجية تسجيل أكثر من 385 ألف موعد في مختلف التخصصات الطبية، في حين بلغت العمليات الجراحية قرابة 12ألفًا في كل من: المستشفى العام، مستشفى النساء والولادة، مستشفى الأطفال، مستشفى الأسنان، من بينها 2755 عملية مجدولة و9204 عمليات طارئة، والتي شملت عدة تخصصات منها: العظام، الإصابات، الجراحة العامة، السمنة، المسالك البولية، جراحة الوجه والفكين، المخ والأعصاب، بالإضافة إلى عمليات النساء والولادة والأطفال.

وأوضحت "سعود الطبية" أن أقسام الطوارئ استقبلت أكثر 135 ألف زيارة لتلقي العلاج اللازم، في حين شهد مستشفى النساء والولادة قدوم نحو 4850 مولودًا ومولودة في العام نفسه.

وأكدت "سعود الطبية” أنها تسعى لتقديم أفضل الخدمات الطبية وفق أعلى معايير الجودة، وذلك بوجود تجهيزات طبية حديثة، وكوادر طبية مؤهلة ومدربة.

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"سعود الطبية” : تسجيل 385 ألف موعد بالعيادات الخارجية خلال العام الماضي
سبق

كشفت مدينة الملك سعود الطبية عن عدة أرقام تتعلق بالخدمات الطبية، خلال العام الميلادي الماضي، حيث شهدت العيادات الخارجية تسجيل أكثر من 385 ألف موعد في مختلف التخصصات الطبية، في حين بلغت العمليات الجراحية قرابة 12ألفًا في كل من: المستشفى العام، مستشفى النساء والولادة، مستشفى الأطفال، مستشفى الأسنان، من بينها 2755 عملية مجدولة و9204 عمليات طارئة، والتي شملت عدة تخصصات منها: العظام، الإصابات، الجراحة العامة، السمنة، المسالك البولية، جراحة الوجه والفكين، المخ والأعصاب، بالإضافة إلى عمليات النساء والولادة والأطفال.

وأوضحت "سعود الطبية" أن أقسام الطوارئ استقبلت أكثر 135 ألف زيارة لتلقي العلاج اللازم، في حين شهد مستشفى النساء والولادة قدوم نحو 4850 مولودًا ومولودة في العام نفسه.

وأكدت "سعود الطبية” أنها تسعى لتقديم أفضل الخدمات الطبية وفق أعلى معايير الجودة، وذلك بوجود تجهيزات طبية حديثة، وكوادر طبية مؤهلة ومدربة.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
09:41 PM

"سعود الطبية” : تسجيل 385 ألف موعد بالعيادات الخارجية خلال العام الماضي

أجرت 12 ألف جراحة بينها 2755 مجدولة و9204 طارئة في عدة مستشفيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت مدينة الملك سعود الطبية عن عدة أرقام تتعلق بالخدمات الطبية، خلال العام الميلادي الماضي، حيث شهدت العيادات الخارجية تسجيل أكثر من 385 ألف موعد في مختلف التخصصات الطبية، في حين بلغت العمليات الجراحية قرابة 12ألفًا في كل من: المستشفى العام، مستشفى النساء والولادة، مستشفى الأطفال، مستشفى الأسنان، من بينها 2755 عملية مجدولة و9204 عمليات طارئة، والتي شملت عدة تخصصات منها: العظام، الإصابات، الجراحة العامة، السمنة، المسالك البولية، جراحة الوجه والفكين، المخ والأعصاب، بالإضافة إلى عمليات النساء والولادة والأطفال.

وأوضحت "سعود الطبية" أن أقسام الطوارئ استقبلت أكثر 135 ألف زيارة لتلقي العلاج اللازم، في حين شهد مستشفى النساء والولادة قدوم نحو 4850 مولودًا ومولودة في العام نفسه.

وأكدت "سعود الطبية” أنها تسعى لتقديم أفضل الخدمات الطبية وفق أعلى معايير الجودة، وذلك بوجود تجهيزات طبية حديثة، وكوادر طبية مؤهلة ومدربة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,913
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,699
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,904
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,760

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